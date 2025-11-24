Makatına hava basılması sonucu ölen çocuk failiyle halay çekmiş - Son Dakika
Makatına hava basılması sonucu ölen çocuk failiyle halay çekmiş

Makatına hava basılması sonucu ölen çocuk failiyle halay çekmiş
24.11.2025 12:56
Makatına hava basılması sonucu ölen çocuk failiyle halay çekmiş
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Makatına hava basılması sonucu ölen 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin çalıştığı marangoz atölyesinde, faili H.A. ile beraber halay çektiği ve eğlendiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da makatına kompresörle hava basılması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin, failiyle çalıştığı marangoz atölyesinde halay çektiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 14 Kasım günü Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşlarındaki H.A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava bastı. İç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

FAİLİYLE BERABER HALAY ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan acı olayın ardından Muhammed Kendirci'nin çalıştığı marangoz atölyesinde, faili H.A. ile beraber halay çektiği ve eğlendiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kendirci'nin olayın faili olan H.A. ile marangoz atölyesinde el ele tutuşup halay çektikleri ve karşılıklı eğlendikleri görüldü.

