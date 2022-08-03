Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Utku, daha sonra da aynı güzergahta seyir halinde olan 63 AEG 719 plakalı tırın altında kaldı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da iki aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika

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