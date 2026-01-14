Şanlıurfa'dan Gazze'ye Yardım Tırları Gönderildi

Şanlıurfa'dan Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Şanlıurfa Şubesi öncülüğünde başlatılan ve hayırseverlerin desteğiyle toplanan konserve, mama, battaniye, yatak, yastık ve yorganlardan oluşan yardımları taşıyan 6 tır için Mevlana Celalettin Rumi Cami ve Külliyesi yanında tören düzenlendi.

İHH Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atila, törende yaptığı konuşmada, son 2,5 ayda toplam 22 insani yardım tırını Gazze'ye gönderdiklerini belirterek, yardımda bulunan tüm bağışçılara teşekkür etti.

İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından yapılan duaların ardından yardım tırları Gazze'ye uğurlandı.

Programa, AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.