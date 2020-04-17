Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te koronavirüs önlemleri, System.String[]

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların evlerine sıcak yemek ulaştırıyor.

Siverek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Metin Sürücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin sahada aktif olarak çalıştığını belirtti.

Talepler doğrultusunda ekip sayısının artırıldığını dile getiren Sürücü, "Şu anda 57 Vefa Sosyal Destek Grubu personeliyle vatandaşlara hizmet veriyoruz. Sahada aktif olarak çalışan arkadaşlarımız özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın günlük olarak gıda temini ve temizlik işlerinin yanı sıra maaş teslimini de yerine getiriyor. Şu an aşevimizde 135 ailemize her gün 3 çeşit sıcak yemek gönderiyoruz." dedi.

Sürücü, yemekle birlikte dağıtılan ekmeklerin ise cezaevindeki fırından temin edildiğini söyledi.

Suruç Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü çalışanları ile gençlik liderleri, sağlık personeli ve kamu çalışanları için yüz koruyucu maske üretimine başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Elmaser, Kovid-19 salgınına karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanlarının kullanmaları için günlük 200 yüz korumalı maske üretimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öte yandan, Ceylanpınar, Akçakale, Harran ilçelerinden Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, dışarıya çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların emekli aylıkları, yardım ödemeleri, banka işlemleri, fatura yatırma ve alışveriş gibi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günlük 8 bin maske üretimi yapılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, üretilen maskelerin kamu kurum ve kuruluşlarındaki ihtiyacı karşıladığını söyledi.

Virüs sonrası meslek liselerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Yılmaz, "Birçok meslek lisemiz adeta fabrika gibi çalışmaya başladı. Bu okulumuzdaki üretimle neredeyse bölgemizdeki önemli bir açığı kapatıyoruz. İlimizde bulunan bir diğer meslek lisemiz Şehit İdari Ateşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz de dezenfektan üretimi yapıyor." dedi.

Adıyaman

Adıyaman Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik sosyal medya üzerinden şiir yarışması düzenleyeceğini duyurdu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Gölbaşı ilçesindeki köylerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, "Kısa zaman zarfı içerisinde köylerimizin tamamımın cadde ve sokaklarını dezenfekte ederek koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemlerimizi sıkı bir şekilde aldık ve almaya devam ediyoruz." dedi.

Kilis

Kilis'te iş insanları, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kilis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağışta bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na 90 Bin TL bağış yapan Mehmet Erdal Öndeş, Oktay Keleş ve Ziya Keleş'e teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Kilis Bilim ve Sanat Merkezince üretilen yaklaşık 80 yüz siperliği İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Malatya

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli yaptığı yazılı açıklamada, insanların paniğe ya da rehavete kapılmalarını istemedikleri için kentteki Kovid-19 vaka sayılarını açıklamadıklarını belirtti.

Kent genelinde koronavirüs vakalarının olduğunu aktaran Bentli, şunları kaydetti:

"Filyasyonda görevli 141 personelimizden oluşan toplam 58 ekibimiz, gece gündüz demeden sonucu pozitif çıkan tüm hastalarımıza ulaşarak tedavilerine en kısa zamanda başlayarak ve temaslılarına izolasyon önerilerinde bulunarak büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Aile hekimlerimiz, kendilerine kayıtlı ve sonucu pozitif olan tüm hastaları ve temaslılarını günlük takip ediyor. Hastanelerimizde yatan hastalarımızın, özellikle sıkı takip edilmesi gereken yoğun bakımlardaki vatandaşlarımızın bakım ve tedavilerini gerçekleştiren sağlık çalışanlarımız var. Sizlerden en büyük ricam Sağlık Bakanımızın tavsiyelerini uygulamanızdır."

Malatya'da 9 yaşındaki Sude Nur Avcı, kumbarasında biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Darende ilçesinde de Akyol Çarşısı ile Cumhuriyet Meydanı çevresi cuma ve pazartesi hariç haftanın beş günü sabah 07.00'den akşam 19.00'a kadar araç trafiğine kapatıldı.

Gaziantep

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Ekipler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle Devlet Hastanesi, Yavuzselim ve Bahçelievler mahallelerini dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, vatandaşların salgın geçinceye kadar alınan tedbirlere uymalarını ve evde kalmalarını istedi.

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kilis, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 05:38 Kaynak: AA

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