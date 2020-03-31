Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sürdürülüyor.

Şanlıurfa Valiliği tarafından oluşturulan Gıda Maddelerinin Hijyen, Fiyat ve Arz Kontrol Takip Kurulu yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı kurul, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika ve çağrı merkezlerini ziyaret ediyor. İşletmelerin koronavirüs salgın riskine karşı aldığı tedbirleri inceleyen kurul üyeleri, yetkilileri bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarına öncelik veriyor. Kurul, tedbir kararlarına uygun olmayan işletmelere de yasal işlem yapıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Çakmaklı, yaptığı açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurulunda alınan kararların sahadaki uygulanmasını sürekli olarak denetlediklerini belirterek fırınlar, marketler, pazar yerleri ve gıda satışı yapan diğer iş yerlerinde de denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Bu arada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Denetleme ekipleri, Ceylanpınar ilçesinde 11 kasap ve 7 fırında yaptığı denetimlerde hijyen şartları, çalışanların bone, maske, eldiven, önlük kullanması gibi hususları inceledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda sokak hayvanları için de kentin farklı noktalarına mama bırakıldı.

Malatya

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan karara uymayan 207'sine cezai işlem uyguladı. Emniyet ekipleri ayrıca, kent merkezinde ATM'lerin önüne yerleştirdikleri güvenlik bariyerleri ile vatandaşların sosyal mesafeyi koruyarak sırada beklemelerini sağlamaya çalıştı.

Öte yandan, il dışından gelenlerden de 14 gün boyunca kendilerini izole edeceklerine dair taahhütname alındı.

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Güneş Açıkgöz'ün şefliğindeki koro da vatandaşların evde kalmasına dikkati çekmek amacıyla klip hazırladı. Klipte "Kuklapella" ismiyle adlandırılan kuklalarla mesaj verilmeye çalışıldı.

Gaziantep

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım da 20 bin yüz siperliğini üreterek sağlık çalışanlarına hibe edeceklerini duyurdu. Yaşamın her alanını derinden etkileyen Kovid-19 ile mücadele ettiklerini ifade eden Yıldırım, şunları aktardı:

"GTO olarak maddi manevi bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya çalışıyor, tüm imkanlarımızı süreci en az zararla atlatabilmek için seferber ediyoruz. Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi'nde (GETHAM) tüm teknolojik imkanları kullanarak sağlık sektörünün ihtiyacı olan ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Odamız, GETHAM AŞ ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) iş birliğiyle ve Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) desteğiyle ilk aşamada 20 bin yüz siperliği üretimi planlıyoruz. Sağlık çalışanlarının kullandığı yüz siperlerini en hızlı şekilde üretip Gaziantep ve Kilis'teki hastanelere, İl Sağlık Müdürlüklerimiz kanalıyla hibe edeceğiz. Dileğimiz daha fazlasına ihtiyaç duyulmadan sürecin sonlanması ancak ihtiyaç olduğunda üretime devam ederek sağlık çalışanlarımıza ulaştıracağız."

Adıyaman

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, sosyal medyadan yaptığı görüntülü paylaşımla vatandaşlardan evde kalmalarını istedi. Zor bir süreçten geçildiğini vurgulayan Pekmez, "Hepimiz hayatın biran önce normale dönmesini istiyorsunuz. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Evde sıkılıp kendimizi sokaklara caddelere atmayalım. Bizler sokağa çıktıkça evdeki çoluk çocuğumuzu, temas ettiğimiz akrabamızı, komşumuzu, sevdiklerimizi riske atıyoruz." dedi.

Adıyaman Belediyesi de temizlik ve dezenfekte çalışmalarını kent genelinde sürdürdü. Besni ilçesinde de Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki usta öğreticiler kurulan atölyede günlük bin maske üretiyor. Kahta Gençlik Merkezinde de gönüllü liderler, sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla siperlik üretimi yapıyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 nedeniyle aldığı ek tedbirlerle kente gelen kişilerin 14 gün süresince kendilerini izole edeceklerine dair taahhütname alınmasına karar verdi.

Öte yandan, çocukların, bebeklerin, öğrencilerin, kamuda ve özel sektörde idari izinli sayılan kişilerin zaruri haller dışında dışarı çıkması yasaklandı.

Alınan kararların Kaymakamlıklar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve zabıta ekiplerince yürütülmesi kararlaştırıldı.

Göksun Belediyesince de Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki semt pazarında esnaf ve vatandaşlara maske ile eldiven dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından da esnafın ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşların ateşi ölçüldü.

Ayrıca, ilçe merkezinde caddeler ilaçlı suyla yıkandı ve anonslarla vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulunuldu.