"Şanlıurfa'mı Tanıyorum Dünyaya Tanıtıyorum" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Şanlıurfa'mı Tanıyorum Dünyaya Tanıtıyorum' projesi - Son Dakika

"Şanlıurfa'mı Tanıyorum Dünyaya Tanıtıyorum" projesi

6 saat önce

"Şanlıurfa'mı Tanıyorum Dünyaya Tanıtıyorum" projesi kapsamında dezavantajlı bölgelerde okuyan öğrencilere yönelik kültür gezileri düzenlenecek.

" Şanlıurfa'mı Tanıyorum Dünyaya Tanıtıyorum" projesi kapsamında dezavantajlı bölgelerde okuyan öğrencilere yönelik kültür gezileri düzenlenecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Şanlıurfa'mı Tanıyorum Dünyaya Tanıtıyorum" projesi kapsamında Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Proje kapsamında dezavantajlı bölgelerde eğitim gören öğrenciler, kentte bulunan Göbeklitepe, Balıklıgöl, Ayn Zeliha Gölü, Eyüp Peygamber Makamı, Hz. İbrahim'in doğduğu mağara, Dergah Cami, Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi, gibi kültürel öneme sahip ören yerleri, milli ve manevi değerleri olan mekanları ziyaret etme imkanına kavuşacak.

18 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek projede, öğrencilerin ulaşım ve yemek giderleri ŞURKAV tarafından karşılanacak.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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