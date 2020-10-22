DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR - Son Dakika

DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR

22.10.2020 11:46
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Şanlıurfa ve Adana arasındaki 'kebap' rekabeti yeniden alevlendi: Kebapçılar 'hodri meydan' dediŞanlıurfa ve Adana'da 'en güzel kebap bizim' tartışması yeniden alevlendi.

Şanlıurfa ve Adana arasındaki 'kebap' rekabeti yeniden alevlendi: Kebapçılar 'hodri meydan' dedi

Şanlıurfa ve Adana'da 'en güzel kebap bizim' tartışması yeniden alevlendi. Şanlıurfalı kebapçılar Türkiye'de en güzel kebabın Şanlıurfa'da yapıldığını söylerken, Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan ve Adanalı kebapçı ustası Yaşar Aydın ise geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Selçuk Karakuş'un "Buradaki kebabın tadı Türkiye'nin hiçbir yerinde yok" sözlerine tepki gösterdi.

Türkiye'nin en sevilen ve bilinen lezzetlerinden olan kebap, hem turistlerin hem de vatandaşların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Yemek kültürüyle ön plana çıkan ve kendine özgü lezzetleriyle tanınan Adana'da kentin simge yemeklerinden olan Adana kebabı, 2005 yılında tescillendi ve coğrafi işaret aldı. Bunun yanı sıra yine et yemekleriyle ünlü olan Şanlıurfa'da 5 et yemeği coğrafi işaret alarak tescillenip, listedeki yerini aldı. Yaygın olarak acılısına 'Adana kebabı', acısızına ise 'Urfa kebabı' denilen lezzet, son zamanlarda adını aldığı iki il arasında anlaşmazlığa yol açtı. Adana ve Şanlıurfa'daki kebap ustaları arasında çıkan anlaşmazlıkta taraflar, en lezzetli kebabı kendilerinin yaptığını ifade etti. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Selçuk Karakuş'un Şanlıurfa'nın 5 tescilli yemeğiyle bu konuda birinci olduğunu ve en lezzetli kebabın bu kentte yeneceği açıklamasıyla birlikte Adanalı ve Şanlıurfalı kebapçılar arasında tartışma yeniden alevlenmiş oldu.

Şanlıurfa'da sofların baş tacı ve vazgeçilmezi olan kebap, ustaların hünerli elleriyle özenle hazırlanarak servis ediliyor. Şanlıurfalı kebap ustaları, kuzu etinden yapılan ve baharat eklenmeden sadece tuz ile yoğrulup servis edilen kebabın, sadece Adana değil, Türkiye'nin her ilinde yapılandan daha lezzetli olduğunu savunuyor. Ustalar, közde pişirilerek hazırlanan Urfa kebabını her zaman savunacaklarını ifade ederek, rakip illerin ustalarına meydan okuyor. Adanalı meslektaşlarına 'hodri meydan' diyen Şanlıurfalı ustalar, Adana kebabının içerisine katkı maddeleri konulduğunu, Urfa kebabının ise sadece tuz eklenerek pişirildiğini söyledi. Kebabı daha lezzetli yaptığını iddia eden Adanalı ve diğer kebapçılara meydan okuyan Şanlıurfalı kebapçılar, "Her türlü yarışmaya hazırız. Kebabın diyarı Şanlıurfa'dır, rakip tanımayız" dedi. Karakuş'un açıklamalarının üzücü olduğunu kaydeden Adana Kebapçılar  ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan ise Adana kebabının diğer kebap türleriyle kıyaslanmaması gerektiğini ve bu tür açıklamaların maksadını aştığını belirtti. Adanalı kebapçı ustası Yaşar Aydın ise yurt içi ve yurt dışından binlerce insanın kebap yemek için Adana'ya akın ettiğini, bu tür lezzet kıyaslamalarının doğru olmadığını söyledi.

"ADANA DEĞİL, TÜM TÜRKİYE'YE 'HODRİ MEYDAN' DİYORUZ"

Şanlıurfalı kebapçılardan Faruk Akbaş, kebapta etini kullandıkları erkek kuzuların organik şekilde otlandığını ve etinin lezzetinin buradan geldiğini söyledi. Doğal ortamda otlanan kuzuların etinin besicilerin yetiştirdiği koyunlardan daha lezzetli olduğunu ve bunun da Urfa kebabını aromasıyla ön plana çıkardığını savunan Akbaş, "Hiçkimse Urfa kebabını salçalı bulgur aşıyla karıştırmasın. Bizde kuzular kesildikten sonra et bir gün dinlenmeye bırakılır. Hayvanın eti bir gün içinde kendini toparlar. Hayvanın eti bir gün sonra makineyle değil, ustalarımız tarafından zırhtan geçirilerek çekilir. Her şeyin sadesi güzeldir. Et kendi lezzetini versin diye hiçbir katkı maddesi eklemeyiz. Urfa ile Adana arasındaki en büyük fark budur. Ete sadece tuz eklenir. Zırhtan tuzla harmanladıktan sonra ete pul biber bile koymayız. Biz kebabın yanında mideye zarar vermeyen Urfa isotunu sunarız, acı isteyen istediği miktarda kullanabiliyor" diye konuştuUrfa kebabının hiçbir katkısı olmadan müşterilere sunulduğunu anlatan Akbaş, "Biz kebabın içerisine baharat, isot ya da sebze koymuyoruz. Karacadağ bölgesinde yetişen kuzuların etinin lezzetine güveniyoruz. Bunun için de Adana değil, tüm Türkiye'ye 'Hodri meydan' diyoruz. Kebabının çok lezzetli olduğunu iddia eden varsa biz jürilerin önünde yarışmaya hazırız. Kebabın diyarı Şanlıurfa'dır, o kadar iddialıyız. Şanlıurfa'ya gelip kebap yiyenlerin hepsi de aynı görüşü bizimle paylaşıyor" şeklinde konuştu

"KEBAP DEYİNCE AKLA ŞANLIURFA GELİYOR"Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Şanlıurfa'nın 12 bin yıllık geçmişe sahip bir şehir olduğunu belirterek, "Şanlıurfa, coğrafi işaretlerinde de birinci sırada yer alıyor. Halen kentimize ait 5 kebap çeşidimizin tescilini almış bulunmaktayız. Şu anda Adana kebap kendine has olarak yapılıyor. O kebapta Türkiye'mizin bir değeri olarak kabul ediliyor. Her yörenin kendine göre bir damak zevki bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.Şanlıurfa'da, yörede haşhaş kebabı olarak bilinen sade kebabın tescil ettiği ürünler arasında yer aldığını aktaran Peltek, şöyle dedi: "Haşhaş kebabı denilince bu yöremizin özelliğinden olan üveyz koyunlarından, erkek kuzudan ve sağ boşluğundan alınarak, zırh bıçağıyla çekilerek hazırlanan müthiş bir lezzettir. Bunun özelliği içine sadece tuz koymaktır. Bu kebapta başka bir baharat kullanılmaz. Bizim burada yetişen hayvanlarımızın beslendiği alanlar, bu yörenin doğal bitki çeşitlerini Karacadağ ve Tektek dağlarından beslenen koyunlardan yapılan bir kebap türümüzdür."

TÜRKİYE'DE KEBAP LİDERİ ŞANLIURFAPeltek, kebapta olduğu kadar tescil sayısı olarak bakıldığında diğer kalemlerde de Türkiye'de lider olduklarını söyleyerek, "Bizim şu an patlıcanlı, soğanlı, haşhaş, ciğer ve kazan kebabıyla bu mutfağımız çok zengindir. Tabii ki bu bölgede yöresel besinlerle hazırlanan bu kebaplar lezzetli olacaktır. Türkiye'nin ve dünyanın her tarafında Urfa kebabı olarak biliniyor. Bizim burada arzu ettiğimiz bu kebaplarla pazar payını artırmaya çalışacağız. Burada bu kebabı yiyen ziyaretçilerimiz daha sonra bizlere dönerek bu lezzeti başka yerlerde bulamadıklarını söylüyorlar" şeklinde konuştu.

'HANGİ KENTE GİRİŞ ÇIKIŞ FAZLA OLUYOR, ARAŞTIRILSIN'Kebap denilince Türkiye başta olmak üzere dünyada da ilk olarak Adana kebabının akıllara geldiğini dile getiren kebapçı Yaşar Aydın, bu yemekle diğer kebapları kıyaslamanın tamamen yanlış olduğunu belirtti. Şanlıurfa yemeklerinin çok lezzetli olduğunu ve 5 tescilli ürünleri oldukları için onlar adına mutlu olduklarını kaydeden Aydın, "Doğrudur, onların kendine özgü güzel yemeklerine saygı duyarız ama Adana kebabı bambaşka bir şey. Kıyma kebabı tamamen bu kentindir. Acılı ve acısız diye ayrılır. Kuzu etinden olur ve zırhta çekilir. Buraya Kenya'dan, Avusturalya'dan, Lübnan'dan kısacası dünyanın her yerinden insanlar kebap yemek için akın ediyor. Eğer en lezzetli kebap Şanlıurfa'da yenseydi oraya akın ederlerdi. Bu tür sözlerin söylenmemesi gerekir. Bir bakalım insanlar kebap yemek için en çok hangi kente giriş-çıkış yapıyor? Araştırılsın" diye konuştu.

'ADANA KEBABINI KIYASLAMAK YANLIŞ'

Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan ise 2005 yılında Adana Ticaret Odası ve kendi kurumlarının öncülüğünde Adana kebabının tescillendiğini ve tüm dünyada saygı duyulan, tüketilen bir yemek olduğunu vurguladı. Şanlıurfalı dostlarından zaman zaman bu tür açıklamalar gelince üzüldüklerini belirten Aslan, "Adana kebabını kıyaslamak en başta bir yanlıştır. Herkesin yemeğine saygımız var ama bu tür tartışmalara Adanalılara alet etmemek gerekir" dedi.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR

Şanlıurfa, Türkiye, Aydın, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR - Son Dakika

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