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Şanlıurfa ve Mardin'de Dicle Elektrik ekiplerine saldırı - Son Dakika

Şanlıurfa ve Mardin'de Dicle Elektrik ekiplerine saldırı

10.07.2021 00:58
Şanlıurfa ve Mardin'de Dicle Elektrik ekiplerine saldırı, System.String[]

Şanlıurfa ve Mardin'de tüm uyarılara rağmen borcunu ödemediği halde elektrik kesintilerine direnç gösteren gruplar, görevlerini yapmak isteyen Dicle Elektrik çalışanlarını silahla tehdit ederek ağır saldırılarda bulundu.

Şanlıurfa ve Mardin'de tüm uyarılara rağmen borcunu ödemediği halde elektrik kesintilerine direnç gösteren gruplar, görevlerini yapmak isteyen Dicle Elektrik çalışanlarını silahla tehdit ederek ağır saldırılarda bulundu.

Şanlıurfa ve Mardin'de tüm uyarılara rağmen uzun süredir borçlarını ödemedikleri için elektrikleri yasal mevzuat gereği kesilen bazı abone grupları ve çevrelerine topladıkları destekçileri Dicle Elektrik görevlilerine saldırdı. Birçok farklı noktada görevlerini yapmaya çalışan dağıtım şirketi personeli silahla tehdit edilerek ağır şekilde darp edildi. Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, 8 Temmuz Perşembe günü sahada görevini yapmaya çalışan personele yönelik saldırılardan biri Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşandı. İlçeye bağlı Yolaldı köyünde 3 kişilik görevli ekip, bir grup tarafından telefonlarına en konulmak suretiyle rehin alındı. Rehin alınan personelden Hüseyin Biray darp edildikten sonra eziyet etmek için kavurucu güneşin altında 45 dakika bekletildi. Derik ilçesinde de borçlu abonelerin engelleme girişimine karşı jandarmadan yardım istenmek zorunda kalındı.

Silahla tehdit edip dipçikle yaraladılar

Diğer bir saldırı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleşti. Bölgede borcu olmayan abonelerin kesintiden mağdur olmaması için şirket tarafından yapılmak istenen jeneratör dağıtımı engellendi. Borçlu gruplar görevlileri darp ederken, jeneratörü almak isteyen vatandaşları ölümle tehdit etti.

Yine Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Altınbaşak mevkiinde kaçak elektrik denetimi sırasında görevlilere önce silahla ateş açıldı, sonrasında ise silah dipçiğiyle kafalarına vurularak darp edildi. Olayda 2 personel başlarından ağır şekilde yaralanırken bir personel de kolundan hafif yaralandı.

Görevli kamyon sürücülerini linç etmeye çalıştılar

Dicle Elektrik çalışanlarına yönelik en ağır saldırı ise Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Sufra Mahallesi'nde meydana geldi. Şirket tarafından borcu olmayan abonelere yapılmak istenen jeneratör dağıtımı engellendi. Jeneratörleri taşıyan kamyonun geçeceği toprak yol önceden su dökülerek çamur haline getirildi. Grup araçların çamurlu yolda yavaşlamasını fırsat bilerek taşlı saldırıya geçti. Olayda 2 kamyon şoförü taş, sopa ve yumruk saldırısına maruz kalarak ağır şekilde yaralanırken, kamyonlar da büyük hasar gördü. Yine Ceylanpınar'a bağlı Büyükçaylı köyünde ise borcu olmayan bir aboneye verilen bir jeneratör, borçlu aboneler tarafından ateşe verilerek yakıldı.

Dicle Elektrik: "Geri adım atmayacağız"

Olayların ardından bir açıklama yapan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, yapılan kesintilerin yıllardır biriken ve Şanlıurfa ve Mardin'de toplamı 4,8 milyar lirayı geçen ödenmeyen faturalar sebebiyle olduğunu hatırlattı. Şirket açıklamasında şunlar belirtildi:

"Uzun yıllardır biriken milyarlarca liralık elektrik borçlarını ödemeye yanaşmayan bazı kesimler, son dönemde çalışanlarımıza ve kolluk kuvvetlerine karşı mukavemetlerini şiddet boyutuna taşımış durumdadır. Bize ve kolluk kuvvetlerine gösterdikleri mesnetsiz şiddetin de ötesinde, aynı kesimler, sosyal medya üzerinden organize dezenformasyon kampanyalarıyla şirketimizi karalamaya ve kendilerini mağdur göstermeye çalışmaktadır. Tüm engelleme ve saldırılara rağmen, borcunu ödemeyen ve ahlaksız yöntemleri tercih eden bu kesimlere karşı geri adım atılmayacaktır. Şirketimiz bir taraftan kamu sorumluluğu ile borçlarını düzenli ödeyen abonelerine hizmet götürmeye devam ederken, öte taraftan bu kriminal girişimlere karşı hukuki ve adli tüm imkanlarını seferber etmeye devam edecektir". - DİYARBAKIR

Şanlıurfa, Saldırı, Mardin, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa ve Mardin'de Dicle Elektrik ekiplerine saldırı - Son Dakika


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