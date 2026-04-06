Şanlıurfa'da böbrek sağlığı için önemli iş birliği protokolü imzalandı
Şanlıurfa’da böbrek sağlığı için önemli iş birliği protokolü imzalandı

Şanlıurfa'da böbrek sağlığı için önemli iş birliği protokolü imzalandı
06.04.2026 15:36
06.04.2026 15:36
Şanlıurfa’da böbrek sağlığı için önemli iş birliği protokolü imzalandı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Türk Böbrek Vakfı arasında böbrek sağlığına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle erken teşhis, farkındalık ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması hedeflenirken, eğitim ve kampanyalarla geniş kitlelere ulaşılması planlanıyor. Başkan Gülpınar, sağlığın en büyük değer olduğunu vurguladı.

TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN ORTAK ADIM ATILDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Türk Böbrek Vakfı (TBV) arasında böbrek sağlığının korunmasına yönelik önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen törene, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen protokol, Başkan Gülpınar ile TBV Başkanı Timur Erk arasında imzalandı. İş birliği kapsamında böbrek hastalıklarına karşı toplumsal farkındalığın artırılması, erken teşhis imkanlarının yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca düzenlenecek eğitim programları ve bilinçlendirme kampanyalarıyla toplumun geniş kesimlerine ulaşılması planlanıyor.

“SAĞLIK HER ŞEYDEN DAHA KIYMETLİ” MESAJI VERİLDİ

İmza töreninde konuşan Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, sağlığın hayatın en önemli değeri olduğunu vurgulayarak, belediye olarak insan hayatına dokunan her hizmeti öncelik olarak gördüklerini ifade etti. Gülpınar, “Dünyada hiçbir zenginlik, hiçbir güç; bir nefeslik sağlık kadar kıymetli değildir” sözleriyle sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.

Toplum sağlığına yönelik projelerin artarak devam edeceğini belirten Gülpınar, özellikle Liman Ayık Projesi ile zararlı maddelerden etkilenen bireylerin tedavisine yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi. Sağlıklı bireylerin sağlıklı bir toplumun temelini oluşturduğunu vurgulayan Gülpınar, farkındalık çalışmalarını geniş kesimlere ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

TBV Başkanı Timur Erk ise konuşmasında sağlıklı beslenmenin böbrek sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekti. Şanlıurfa mutfağının lezzetli ancak tuz oranının yüksek olabildiğini belirten Erk, tuz tüketiminin azaltılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Erk, iş birliğinin bu anlamda önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Program sonunda TBV Başkanı Timur Erk tarafından Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edilirken, uzmanlar tarafından katılımcılara böbrek sağlığı ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yapıldı.

Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu Savaş bir anda şiddetlendi İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi
Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber
6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı 6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı
Lakabı oldu adı Duyanlar kulaklarına inanamıyor Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Maltepe’de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Maltepe'de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolculara sürpriz karşılama Sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolculara sürpriz karşılama
Derbi öncesine damga vuran kare Derbi öncesine damga vuran kare
Dünyaca ünlü DJ’e sahilde dehşeti yaşattı Sebebi ’pes’ dedirtti Dünyaca ünlü DJ’e sahilde dehşeti yaşattı! Sebebi 'pes' dedirtti
Hepsi birden söyledi Fener taraftarından Mert Hakan’a büyük destek Hepsi birden söyledi! Fener taraftarından Mert Hakan'a büyük destek
İran’daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla İran'daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i liderliği geri aldı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i liderliği geri aldı

16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
16:12
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
15:56
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
15:47
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu
Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
15:39
Ünlü sunucuya küstah mesaj Verdiği yanıt daha bomba
Ünlü sunucuya küstah mesaj! Verdiği yanıt daha bomba
15:26
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
15:03
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
14:59
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
14:19
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
14:19
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
13:55
TFF’den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
