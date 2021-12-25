ŞANLIURFA - Abdülaziz Kutluay'ın ismi Afganistan'da açılan su kuyusuna verildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da 30 yıl önce kurduğu Gönüllü Kuruluşlar Aşevi ile binlerce kişinin ihtiyaçlarını karşılayan merhum alim Abdülaziz Kutluay'ın ismi Afganistan'da açtırılan su kuyusuna verildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi, geçen yıl Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kutluay hayrına Afganistan'da su kuyusu açmak için çalışma başlattı. İHH ve hayırseverlerin desteğiyle Afganistan'ın Kunduz şehrinde 21 kilometre uzaklıktaki bir köyde açılan su kuyusuna Kutluay'ın ismi verildi.

Şubedeki törende, Şube Başkanı Behçet Atilla, Kutlay'ın eşi Fikriye ile oğlu Mehmet Emin Kutlay'a "Abdülaziz Kutluay Hoca Su Kuyusu"nun fotoğrafını ve görüntülerini takdim etti.

Atilla, törende yaptığı konuşmada, Şanlıurfa ve tüm Türkiye'ye mal olmuş alim Abdülaziz Kutluay'ın ismini yaşatmak adına çalışma yaptıklarını söyledi.

Kutluay'ın kurduğu aşevi ve yürüttüğü projelerle birçok ihtiyaç sahibi ihtiyacını karşıladığını belirten Atilla, "Açtığımız su kuyusu inşallah insanlarımıza ve hayırseverlerimize örnek olur." dedi.

Mehmet Emin Kutluay da babası adına açılan su kuyusunun kendilerine sürpriz olduğu ve çok duygulandığını belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Kutluay, "Afganistan'da açılan su kuyusu babam için yapılan ilk hayır işlerinden biri oldu. İHH ve hayırseverlerden Allah razı olsun, çok duygulandık. Gözyaşlarımızı tutamadık. Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir sürpriz oldu. Herkese teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Fikriye Kutluay'da su kuyusunun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.