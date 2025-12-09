Saplantılı eski sevgili dehşeti! Genç kadının 8 kez kalbi durdu - Son Dakika
Saplantılı eski sevgili dehşeti! Genç kadının 8 kez kalbi durdu

Saplantılı eski sevgili dehşeti! Genç kadının 8 kez kalbi durdu
09.12.2025 13:51  Güncelleme: 14:52
Saplantılı eski sevgili dehşeti! Genç kadının 8 kez kalbi durdu
Ankara'nın Keçiören ilçesinde M.S. adlı kişi, saplantılı olduğu eski kız arkadaşı G.T.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Genç kadının kalbi 8 kez durmasına rağmen hayata döndürüldü ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Keçiören ilçesinin Yükseltepe Mahallesi'nde pazartesi sabahı işe gitmek için evinden çıkan G.T. (30) kendisine saplantılı olduğu öne sürülen M.S. (38) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Ağır yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı sırada kalbinin durduğu, yapılan müdahale ile yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren G.T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay sonrası kaçan şüpheli M.S., kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, saldırıya uğrayan genç kadın hakkında daha önce verilen uzaklaştırma kararını yedi kez ihlal ettiği ileri sürüldü.

Saplantılı eski sevgili dehşeti! Genç kadının 8 kez kalbi durdu

"8 KEZ KALBİNİ GERİ GETİRDİLER, YAŞAMA UMUDU YOK"

Saldırıya uğrayan genç kadının ev arkadaşı Aybüke Erdoğan, saldırganın arkadaşına planlı olarak saldırdığını belirterek, "Her yerini parçalamış, gözünü, ağzını, kafasını, memesini her yerini parçalamış. Bilinci kapalı yatıyor, dualara ihtiyacı var. Bitsin artık, bitsin. 8 kez kalbini geri getirdiler, yaşama umudu yok. Biz ümidi kesmiyoruz ama doktorlar kesti. Altı üstü 3 aylık bir ilişki yaşadılar, 2 senedir bağlantısı kesilmedi. Uzaklaştırma aldı, 2 yıldır uzaklaştırmaları devam ediyor. Sürekli takip ediyormuş, en sonunda bacımı tek yakalamış burada. Onun neler çektiğini ben biliyorum, kimse bilmez. Ölsün böyle pislikler, daha fazla yaşamasın. Sabah pusuya yatmış, bıçağı eline almış, boynuna saldrmış, çok çığlık atmış. Bacımın her yeri kesik bir şekilde yatıyor, ne zaman düzelecek bilmiyoruz. Düzelir mi? Onu hiç bilmiyoruz Rabbimden umut kesilmez, biz buradayız, başındayız bacımızın. Bir an önce adalet mi yerini buluyor erkek terörü mü bitiyor ne diyeyim bitsin de kurtulalım biz artık" dedi.

"SALDIRGAN SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU"

Saldırganın daha önce 7 kez uzaklaştırmayı talebini ihlal ettiğini söyleyen Aybüke Erdoğan, "Pazartesi sabahı arkadaşımı öpüp koklayarak çıktım evden. Ben 08.30'da çıktım, o da 09.30'da çıktı. Saldırgan sürekli taciz ediyordu arkadaşımı. Sürekli uzaklaştırmayı ihlal ediyordu. Arkadaşım Batıkent'e taşındı, Batıkent'teki evini buldu, Mamak'a taşındı, Mamak'taki evini buldu. En son benim burayı buldu. Hep taciz etti, Instagram'dan boy boy fotoğraflarını, videolarını paylaştı. Bu 7'nci ihlal, 7 ihlalde de ona hiçbir şey olmadı. Hiçbir işi yoktu M.S.'nin, işsiz, güçsüz, boş gezenin boş kalfasıydı. En son geldi bacımı öldürmeye çalıştı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Keçiören, 3-sayfa, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Saplantılı eski sevgili dehşeti! Genç kadının 8 kez kalbi durdu - Son Dakika

