Kızılcahamam
ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa
komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış
Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.
Program, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İlçe Müftüsü Selçuk
Kılıçbay tarafından yapılan duanın ardından, Kız İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda Orhangazi
Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteri sahnelendi.
Programa, Kaymakam Mehmet Yıldız
, Belediye Başkanı Muhittin Güney
, Cumhuriyet Savcısı Serkan
Celbek, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, kurum müdürleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.