Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yılı

Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yılı

1 saat önce

Kızılcahamam ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yılı, System.String[]
Kızılcahamam ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Program, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından yapılan duanın ardından, Kız İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda Orhangazi Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteri sahnelendi.

Programa, Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Cumhuriyet Savcısı Serkan Celbek, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, kurum müdürleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:22 Kaynak: AA

Enver Paşa, Kızılcahamam, Sarıkamış, Güncel
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