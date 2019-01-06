Sarıkamış Şehitleri Anılıyor (3)

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş başladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş başladı.



1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra yurt içi ve yurt dışından genç yaşlı binlerce kişi erken saatlerde ilçede bir araya geldi.



Kalabalık daha sonra "Asımın Nesli Asrın Yürüyüşünde" temasıyla düzenlenen etkinliğe katılmak üzere, harekat sırasında yoğun çatışmaların yaşandığı, birçok askerin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde toplandı.



Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk hava ve kar yağışı altında Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.



Yürüyüşe, Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile çevre illerin valileri ve kaymakamlar da katıldı.



Yürüyüş dolayısıyla güzergahta jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.



Katılımcılar, 4,5 kilometrelik yürüyüşün ardından ulaşacakları şehitlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dualar edecek.



Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup şehitler için saygı atışı yapılacak programda, bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi anlatılacak.



Bakanlar Soylu, Kasapoğlu ve Varank'ın konuşma yapması beklenen anma etkinliği sonunda, Türk Kızılayı tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunulacak.

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