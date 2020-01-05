Sarıkamış şehitleri Sivas'ta anıldı - Son Dakika
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Sarıkamış şehitleri Sivas'ta anıldı

6 saat önce

Sivas'ta Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla lokum ve bisküvi dağıtıldı.

Sarıkamış şehitleri Sivas'ta anıldı, System.String[]

Sivas'ta Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla lokum ve bisküvi dağıtıldı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği adına Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yapan Hülya Orhon, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılında şehitleri saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Orhon, şunları kaydetti:

"Harekatın amacı dağıtılmış olan Rus ordusunu yok edip Bakü petrollerine ulaşmak ve Alman İmparatorluğu'nun sanayi ihtiyacını karşılamak. 93 harbinde kaybedilen Sarıkamış, Kars, Ardahan ve Artvin'i geri almak amacıyla 1914 yılında dönemin Başkomutan Vekili Enver Paşa önderliğinde planlanan ve gerçekleştirilen harekattır. Sarıkamış harekatının başlamış olduğu yer tamamen karlarla kaplı çok yüksek dağlık ve yolsuz bir arazidir. O günün koşuları altında kış donatımından yoksun yaya ve atlı birliklerle harekat başlamıştı."

Açıklamanın ardından dernek üyeleri meydanda bulunan vatandaşlara lokum ve bisküvi ikram etti.

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Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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