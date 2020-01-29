Şarkikaraağaç'ta depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarkikaraağaç'ta depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Şarkikaraağaç'ta depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

7 saat önce

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Şarkikaraağaç'ta depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı, System.String[]

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Kaymakam Vekili Cuma Kılıç'ın koordinesinde Kaymakamlık Toplantı Salonunda bir araya gelen Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı, Çarıksaraylar Belediye Başkanı Mehmet Bingöl, Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kurum amirlerinden oluşan heyet kampanyanın nasıl yürütüleceği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İlçede, "Gelin Hep Birlikte El Uzatalım" sloganıyla başlatılan kampanyada toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgesine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla ulaştırılacak.

Şarkikaraağaç, Isparta, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Isparta'da yangın faciası: 2 çocuk öldü
kurtarma çalışmalarında 'Lazer Tarayıcı Cihaz' kullanıldı Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Deprem günü attığım tweetten pişman oldum Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 23:34:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şarkikaraağaç'ta depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]