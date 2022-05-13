Şarkışla'da okul öncesi öğrencileri bilim şenliğinde çalışmalarını sergiledi - Son Dakika
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Şarkışla'da okul öncesi öğrencileri bilim şenliğinde çalışmalarını sergiledi

13.05.2022 09:55
Şarkışla'da okul öncesi öğrencileri bilim şenliğinde çalışmalarını sergiledi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde okul öncesi öğrencilerinin katılımıyla bilim şenliği düzenlendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde okul öncesi öğrencilerinin katılımıyla bilim şenliği düzenlendi.

Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu tarafından, 60. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen şenliğin açılışını, Kaymakam Gökhan Dolaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten yaptı.

Sistem, robot, bilgisayarsız kodlama ve bilim deneyleri kategorisinde 107 eserin sergilendiği şenlikte davetliler, minik öğrencilerin hazırlamış olduğu materyalleri ilgiyle izledi.

Okul müdürü Ziya Türker, etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Öncelikle amacımız, burada çocuklara teknolojide bir farkındalık kazandırmak. Miniklerin kabiliyetleri ölçüsünde literatürde araştırmalar yaptık ve böyle bir sergi ortaya çıktı. Yeni Aziz Sancar ve Selçuk Bayraktarlar yetişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Hisarcık, Şarkışla, Şehit, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarkışla'da okul öncesi öğrencileri bilim şenliğinde çalışmalarını sergiledi - Son Dakika


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