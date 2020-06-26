Saruhanlı'daki deprem - Murat Baybatur-Özgür Özel-Zeki Bilgin - Son Dakika

Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki deprem

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile röportaj

CHP Grup Başkanvekili Milletvekili Özgür Özel ile röportaj

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ile röportaj MANİSA - Manisa Valiliği, Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını, kentte hayatın normal akışında devam ettiğini bildirdi. Depremin ardından Saruhanlı'ya gelen AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.