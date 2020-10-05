SASKİ'den alt yapıya 1,5 milyar TL yatırım - Son Dakika

SASKİ'den alt yapıya 1,5 milyar TL yatırım

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçeler dahil şehrin tüm su temini ve kullanımına ilişkin problemlerini çözüme kavuşturmak için 3 yıllık süreçte alt yapıya 1,5 milyar TL'lik yatırım yapacaklarını açıkladı.

SASKİ'den alt yapıya 1,5 milyar TL yatırım, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçeler dahil şehrin tüm su temini ve kullanımına ilişkin problemlerini çözüme kavuşturmak için 3 yıllık süreçte alt yapıya 1,5 milyar TL'lik yatırım yapacaklarını açıkladı. Başkan Demir, kaçak su kullanımıyla mücadelede de önemli mesafe kat ettiklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (SASKİ) KPSS ile alınan 55 aday memur için düzenlenen 10 günlük temel eğitim programına katıldı. SASKİ hizmet binası toplantı salonunda başlayan program öncesinde değerlendirmelerde bulunan Başkan Demir, SASKİ'nin insanların hayatında olmazsa olmaz, suyu yöneten, kullandıran çok önemli bir altyapı kurumu olduğuna dikkat çekerek, atık ve yağmur suyu yatırımlarına devam edeceklerini belirtti.

Samsun'un suyun temini, arıtılması, dağıtılması ve atık suyun ileri biyolojik arıtmayla denize deşarj edilmesi noktasında en zor ve maliyeti en yüksek şehirlerden birisi olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Demir memur adaylarına, "Şuan sizler, Türkiye'nin en vizyoner, teknik kapasitesi yüksek, çalışma organizasyonu en yüksek, geleceği en iyi okuyan sular idaresinin çalışanısınız. Siz de çok büyük enerji ve sinerji katacaksınız. Aldığınız eğitimle kurumunuzda ilgi alanınıza göre en iyisini yapmaya gayret edeceksiniz. Kısa sürede öğrenmeyi dert edinerek, uygulamada, denetlemede ve pratikte de başarılı olacaksınız" tavsiyelerinde bulundu.

Hazırlıkları süren yeni elektronik scada sisteminin hayata geçmesiyle tüm Samsun'u izleyeceklerinin bilgisini veren Başkan Mustafa Demir, "Şu an böyle bir takip sistemimiz yok. Depoda su bitince 3 gün sonra haberimiz oluyor. Gidip bakıyoruz ki motor yanmış. Bu öyle bir sistem olacak ki bir metreküp su eksildiğinde dahi bizi uyaracak. Bu çok önemli. 1 milyon 350 bin nüfusa sahip Samsun'da halkımızın hakkını hukukunu koruyup gözeteceğiz. Halkımızın hakkına giren ve yeltenenleri de anında bulacağız. Biz halkımızın yanındayız. Ayrıca kaçak su ve cezai işlemler konusundaki düzenlemeleri hızlandıracağız" diye konuştu.

SASKİ'nin Samsun tarihinde en verimli dönemi yaşadığının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Önümüzdeki 3 yılda da 1,5 milyar TL yatırım yapmayı planlıyoruz. İlçelerimizle birlikte bütün Samsun'da çalışıyoruz. DSİ ile birlikte protokol yaptık. Baraj inşaatını hızlandırmak için yatırımı üzerimize aldık. İnşaat hızlandı. 2 sene içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Bu arada Terme'deki arıtma ve isale hatlarının projesi bitmek üzere. 19 Mayıs ilçemizdeki isale hatlarını burayla entegre edecek şekilde yıl sonunda ihale edeceğiz. Barajın bitimine inşaat da yetişsin ki 80 yıllık projeksiyonda içme suyu sorununu çözmüş olalım. Çarşamba arıtma tesisinin ihalesi bitmek üzere. Bu arada 19 Mayıs arıtma ihale edildi. Tüm istihkaklarını biz ödüyoruz. Hızlı bir şekilde devam ediyor. 2021 yılı sonunda bitecek. Yakakent ve Alaçam arıtma ihaleleri de Mart 2021'de yapılacak. İç bölgelerde de Vezirköprü arıtma tesisi bitmek üzere. Yılsonunda hizmete alıyoruz. Bu yatırımlar çok önemli. Üst kodlardaki köylerimizi büyük oranda rahatlatacak. Halkımız artık suyu en kaliteli ve en verimli şekilde kullanacak" dedi. - SAMSUN

SASKİ'den alt yapıya 1,5 milyar TL yatırım
SASKİ'den alt yapıya 1,5 milyar TL yatırım
SASKİ'den alt yapıya 1,5 milyar TL yatırım
SASKİ'den alt yapıya 1,5 milyar TL yatırım

Mustafa Demir, Türk Lirası, Yatırım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SASKİ'den alt yapıya 1,5 milyar TL yatırım - Son Dakika

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