SATSO 7. Meslek Komitesi, 23 okulun mekanik tesisat onarımını yaptı - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) 7. Meslek Komitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında merkez ilçelerdeki okulların mekanik tesisat onarımlarını gerçekleştirdi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında Adapazarı, Serdivan, Erenler ve Arifiye ilçelerinde bulunan 23 okulun sıhhi, kalorifer ve doğalgaz tesisat arızaları komite üyesi firmalar tarafından giderildi.

Söz konusu onarımların sonuç raporu sunumunda bir araya gelen SATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Doğan Çatalbaş, 7. Meslek Komitesi Başkanı Emre Şahin ve Komite Yedek Üyesi Hayrettin Uckac, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Arduç'a bilgi verdi.

"Büyük övünç duyuyoruz"

Çatalbaş, öğrencilerin sorunsuz şekilde eğitim ve öğretim görmesini önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"3 ay gibi bir sürede 15 firma temsilcimizin destekleriyle okullarımızda eğitimi aksatacak sorunları gidermeye çalıştık. Çalışmamızda, firmalarımızın katkısı ile tesisat, servis ve malzeme konularında okullarımıza destek verdik. Okullarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz bu sosyal sorumluluk hareketiyle büyük övünç duyuyoruz. Destek ve emek veren tüm sektör temsilcisi firmalarımıza teşekkür ediyoruz."

7. Meslek Komitesi Başkanı Şahin de okullara yönelik bu gibi sosyal sorumluluk projesine imza atmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Arduç ise kentte 600'e yakın eğitim ve öğretim binasının bulunduğuna işaret ederek, çoğu okulda güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

SATSO'nun şehrin en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Arduç, destek veren tüm sektör temsilcisi firmalara teşekkür etti.