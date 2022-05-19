Savaş yüzünden iflas eden ilk teknoloji devi belli oldu! - Son Dakika
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Savaş yüzünden iflas eden ilk teknoloji devi belli oldu!

19.05.2022 10:36
Savaş yüzünden iflas eden ilk teknoloji devi belli oldu!

Popüler arama motoru Google 'ın Rusya şubesi savaş nedeniyle iflas edeceğini açıkladı! Firma ücretsiz faaliyetlerini sunmaya devam edecek.

Teknoloji devi Google 'ın Rusya şubesi, savaşa dayanamayarak iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Firma artık Rusya şubesini ellerine tutamayacaklarını bildirdi. Eğer iflas gerçekleşirse Google, savaş yüzünden iflas eden ilk büyük teknoloji şirketi olacak. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Google, ücretsiz hizmetlerini sunmaya devam edeceğini açıkladı!

Google sözcüsü, iflas haberinin ardından Rusya 'daki insanların bilgiye erişmesi için Arama, YouTube, Gmail, Haritalar ve Google Play gibi ücretsiz hizmetlerini sunmaya devam edeceklerini açıkladı.

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Firma, Rusya'ya gönderdiği iflas başvurusunda niyetli olduklarını belirten mektupta şu açıklamaları yaptı:

"22 Mart 2022'den bu yana, kendi iflasını ve parasal yükümlülüklerini yerine getirememesini, kıdem tazminatı ödemesini ve (veya) bir iş sözleşmesi kapsamında çalışan veya daha önce çalışan personelin ücretini ve (veya) öngörülen süre içinde zorunlu ödeme yapma yükümlülüğünü öngörmektedir."

Savaş yüzünden iflas eden ilk teknoloji devi belli oldu!

Rusya, Aralık ayında yasa dışı içerikler nedeniyle Google'a 7.2 milyar ruble (yaklaşık olarak 100 milyon dolar) para cezası vermişti. Bu miktardaki para cezası, Google Rusya gelirinin yüzde 8'ini oluşturuyor. Buna ek olarak Rusya'nın, Google gelirine YouTube erişimi nedeniyle 1 milyar ruble (yaklaşık 15 milyon dolar) el koyduğu iddia edildi.

İddiaların ardından Rusya medya düzenleme kurumu Roskomnadzor, YouTube'un yasa dışı videoları kaldırmasından sonra Google'ı daha az bir miktar yani 8 milyon ruble ile (yaklaşık 95.000 dolar) cezalandırmakla tehdit etti. Sonuç olarak Rusya'nın Google'dan ne kadar para elde ettiği bilinmiyor.

Savaş yüzünden iflas eden ilk teknoloji devi belli oldu!

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Apple, Meta ve Microsoft gibi büyük şirketlerin neredeyse tamamı ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı. Rusya ise Instagram ve Facebook platformlarını ülkede yasaklamaya gitti. Bazı uygulama geliştiricileri bunun ardından ülkelerine özgü platform ürettiler.

Siz okuyucularımız Google Rusya'nın iflas haberi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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