Otomobil devinden Rusya kararı! Fabrikaya kilit vurulacak - Son Dakika
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Otomobil devinden Rusya kararı! Fabrikaya kilit vurulacak

23.09.2022 23:57

Ukrayna'yı işgali sonrası Rusya'da üretime ara veren Japon otomotiv devi Toyota, ülkedeki fabrikasını kapatma kararı aldı.

Japon otomotiv üreticisi Toyota, Rusya'daki fabrikasını kapatma kararı aldı. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şirketin St. Petersburg'daki fabrikasının kapılarının kapatılacağı belirtildi. Bakanlık, Toyota'nın tüm sosyal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin yanı sıra personele önemli ek ödemeler yapılmasını sağlayacağını, Toyota ve Lexus otomobillerinin satış sonrası hizmetlerini sürdüreceğini ve bayi ağını koruyacağını söyledi.

SAVAŞ NEDENİYLE ÜRETİME ARA VERMİŞTİ

Yılda 100 bin araç üretim kapasitesi bulunan fabrikada Camry ve RAV4 modelleri üretiliyordu. Toyota, Rusya- Ukrayna savaşının patlak vermesi ile Rusya'daki tesisinde üretime geçici olarak ara vermişti.

DEV FİRMALAR RUSYA'DA ÜRETİME ARA VERDİ

Rusya'daki birçok fabrika, Moskova'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya silahlı kuvvetler göndermesinin ardından, parça kıtlığı ve Batının yaptırımları nedeniyle üretimi askıya aldı ve işçileri izne çıkardı. General Motors (GM), Daimler, BMW, Hyundai, Toyota, Volkswagen, Volvo, Porsche, Bentley Ukrayna'daki savaşın ilk günlerinde Rusya'daki araç satışlarını durdurma kararı almışlardı. Toyota'nın Fransız rakibi Renault ise, Rusya'daki tüm varlıklarını Rus hükümeti ve Moskova belediye yönetimine devredilmesi konusunda anlaşma imzalamıştı. Renault, yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki fabrikasında üretimi durdurma kararı almıştı.

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