Savcı, eski belediye başkanına ceza istedi

Kayseri'de hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan dava açılan ve beraat eden İncesu Belediyesi eski Başkanı Zekeriya Karayol'a verilen kararı Yargıtay bozdu. Yeniden hakim karşısına çıkan Karayol ile birlikte 2 sanığa savcı, 'görevi kötüye kullanma' suçundan ceza talep etti.



8 Mayıs 2014'te aralarında İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol'un da bulunduğu 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla açılan ve beraat kararı ile sonuçlanan dava dosyasını inceleyen Yargıtay Ceza Dairesi kararı bozdu. Değişen suç vasfına göre sanık Zekeriya Karayol ve sanık Ersel Elcüman'ın işlediği iddia edilen 'görevi kötüye kullanma' suçlarının gerçekleştiği kanaati ile kararı bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada tutuksuz sanıklar Zekeriya Karayol, Ersel Elcüman hazır bulundu.



İncesu Belediyesi eski Başkanı Zekeriya Karayol üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Söz konusu arsa kayıtsız şartsız belediyeye hibe edilmişti. Kimse zarar görmedi. Ruhsat iptali de belediye encumanın mecliste aldığı karardır, benimle ilgisi yoktur" dedi. Karayol, savunmasını yazılı olarak bir dosya halinde mahkemeye sundu.



Önceki celse zorla getirilme kararı çıkarılan ve bu celse mahkemede hazır bulunan sanık Ersel Elcüman da, "Tarafıma atılan suçlamaları kabul etmiyorum. 1986 yılında terk edilmiş bir arsa, belediyeye hibe edilmiştir. Mecliste ne karar alındıysa biz onu uyguladık" dedi.



Duruşma savcısı verdiği mütalaasında tutuksuz sanıklar Zekeriya Karayol, Ersel Elcüman hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan ceza talep etti.



Mahkeme heyeti verdiği ara kararda sanık avukatının savcı mütalaasına cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi. - KAYSERİ