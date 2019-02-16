Son Dakika Haberleri: Savunma Bakanı Akar, Ikby Başbakan Adayı Barzani ile Görüştü

Savunma Bakanı Akar, Ikby Başbakan Adayı Barzani ile Görüştü

1 saat önce

Almanya'da düzenlenen 55'inci Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile bir araya geldiği açıklandı.

Savunma Bakanı Akar, Ikby Başbakan Adayı Barzani ile Görüştü, System.String[]
Almanya'da düzenlenen 55'inci Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile bir araya geldiği açıklandı.

IKBY basınında yer alan habere göre, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. IKBY'de kurulan yeni hükümete Başbakan adayı olan Mesrur Barzani'nin Akar ile ikili ilişkileri yanı sıra bölgesel sahadaki son gelişmeleri ele aldığı bildirildi. Görüşmede, Akar, Barzani'yi IKBY Başbakanlığı'na adaylığından dolayı kutlayarak, görevinde başarı diledi.

Türkiye, Irak ve IKBY arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine işaret edilen görüşmede, başta ticaret olmak üzere tüm alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi vurgulandı. İki tarafın ayrıca terörle mücadele konularının ele aldığını bildiren IKBY basını, görüşmeyi olumlu olarak yorumladı. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:25 Kaynak: İHA

Münih, Almanya, Mesut Barzani, Politika
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