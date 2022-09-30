Sayıştay Raporu: Altı Kamu Kurumu, Msb'den Aldıkları Uçuş Hizmetinin Karşılığı Olan 30 Milyon Lirayı Ödemedi - Son Dakika
Üye Girişi

Sayıştay Raporu: Altı Kamu Kurumu, Msb'den Aldıkları Uçuş Hizmetinin Karşılığı Olan 30 Milyon Lirayı Ödemedi

30.09.2022 16:37
Sayıştay Raporu: Altı Kamu Kurumu, Msb'den Aldıkları Uçuş Hizmetinin Karşılığı Olan 30 Milyon Lirayı Ödemedi

Sayıştay'ın 2021 yılı denetim raporunda; Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın uçuş giderlerini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bütçesinden karşılandığı tespit edildi. Söz konusu bulguya ilişkin, “2021 yılında 2 milyon 25 bin 477 lira 40 kuruş, 2014-2020 yılları arasında 28 milyon 148 bin 621 lira 71 kuruş olmak üzere toplam 30 milyon 174 bin 99 lira 11 kuruş tutarında uçuş giderinin ilgili tertibe aktarılmadığı tespit edilmiştir” denildi.

MELİS YILDIRIM

Sayıştay; İçişleri ve Dışişleri bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da aralarında olduğu altı kamu kurumunun, Milli Savunma Bakanlığı'ndan uçuş hizmeti aldığını ancak hizmetin karşılığını Milli Savunma Bakanlığı bütçesine aktarmadığını tespit etti. Rapora göre; 2014-2021 yıllarında verilen uçuş hizmetinin karşılığı olan toplam 30 milyon 174 bin TL, Milli Savunma Bakanlığı'na ödenmedi.

Sayıştay'ın Milli Savunma Bakanlığı'nın 2021 yılı denetim raporu yayınlandı. Sayıştay denetçileri, "Diğer kamu kurumları adına yapılan hizmetlere ilişkin giderlerin Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılandığını" belirledi.

Raporda; 2021 yılı Merkezi Bütçe Kanunu'na göre hizmeti yaptıracak olan kamu idaresinin, hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine ödenek aktarmaya yetkili olduğu belirtildi.

Raporda yer alan bilgilere göre İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile AFAD; Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava aracı talep etti. Bu hizmet için saat başı esasına göre uçuş maaliyetleri hesaplandı.

Sayıştay; uçuş hizmetini kullanan kurumların hizmet karşılığında MSB bütçesine aktarmaları gereken ödeneği aktarmadıklarını tespit etti.

Sayıştay raporunda, bu konuyla ilgili şu değerlendirmeler yaptı:

"Uygulamada, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının MSB'den talep ettikleri hava araçları için saat başı uçuş maliyetlerinin hesaplandığı ancak yapılan hizmet karşılığı bedelin yılı Bütçe Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, MSB'nin 09.01.30.00/02.1.0.00/1/03.2 tertibine ödenek aktarması suretiyle aktarılması gerekirken 2021 yılında 2.025.477,40 TL, 2014 – 2020 yılları arasında 28.148.621,71 TL olmak üzere toplam 30.174.099,11 TL tutarında uçuş giderinin ilgili tertibe aktarılmadığı tespit edilmiştir."

Rapora göre Milli Savunma Bakanlığı, Sayıştay'a; "ilgili kurumlardan ödenek talep edildiği, ancak ilgili kurumlarca Bakanlığa ödenek aktarımı yapılmadığını" bildirdi. Sayıştay raporunda, "Diğer kamu kurumları adına görevlendirilen hava araçlarına ilişkin uçuş giderlerinin Bakanlığın ilgili tertibine aktarılması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karaman'da hafızlık icazet törenine katıldı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karaman'da hafızlık icazet törenine katıldı Erbaş: 'En hayırlı insanların arasında bulunmak bizim için de o hayra ortak olmak demektir' Erbaş: 'En hayırlı insanların arasında bulunmak bizim için de o hayra ortak olmak demektir'
Kaynak: ANKA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sayıştay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sayıştay Raporu: Altı Kamu Kurumu, Msb'den Aldıkları Uçuş Hizmetinin Karşılığı Olan 30 Milyon Lirayı Ödemedi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
21:20 Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor
21:07 Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi büyük olarak yutmuş
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 22:25:24. #1.13#
SON DAKİKA: Sayıştay Raporu: Altı Kamu Kurumu, Msb'den Aldıkları Uçuş Hizmetinin Karşılığı Olan 30 Milyon Lirayı Ödemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement