Sayıştay'ın üyeleri belli oldu - Son Dakika

Sayıştay'ın üyeleri belli oldu

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla Sayıştay'ın yeni üyeleri belli oldu.

Sayıştay'ın üyeleri belli oldu, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla Sayıştay'ın yeni üyeleri belli oldu.


TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay'a 5 yeni üye belirlenmesi için oylama yapıldı. TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oylamanın usulü hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Milletvekilleri kapalı oylama şeklinde oy kullandı. Oylama sonucu Sayıştay'a yeni seçilen isimler, Hasan Karaman, Ahmet Avşar, Murat Aygün, Mahmut Kocameşe ve Meltem Yılmaz Yönter oldu.


CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel milletvekillerinden Enis Berberoğlu'nun nasıl oy vereceğini düşünmelerini istedi. CHP milletvekilleri oylarını düşünerek verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş söz alarak oylamanın uzun sürdüğünü söyledi ve duruma tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal mesafe ile ilgili sosyal medya paylaşımını hatırlatarak, CHP milletvekillerinin sosyal mesafeye ve Enis Berberoğlu'nun nasıl oy vereceğine ilişkin düşüneceklerini ifade etti.


TBMM Başkanvekili Nimettullah Erdoğmuş ise CHP grubunun mevcut durumu ile oylamanın yapıldığı bölge ardasında tezat olduğunu belirterek, CHP milletvekillerinin oylarını kullanmalarının istedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de oy vermek üzere Genel Kurul'a geldi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sayıştay, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 11:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sayıştay'ın üyeleri belli oldu - Son Dakika

Son Dakika

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