SBÜ Ankara Şehir Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Türkiye'nin ilk sivil Hava ve Uzay Hekimliği Fizyolojik Eğitim Merkezinin yakın zamanda Gülhane Tıp Fakültesi bünyesinde açılacağını bildirdi.

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Ankara Şehir Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 2021-2022 Akademik Yıl Açılışı ve Cübbe Giyme Töreni, Ankara Şehir Hastanesi'nde yapıldı.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, konuşmasının başında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yılı dolayısıyla rahmet ve minnetle andı.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde yurt genelinde ağaçlandırma faaliyetlerinin yapıldığına işaret eden Erdöl, kendilerinin de 11 Kasım'da öğrencileri için fidan diktiklerini söyledi.

Erdöl, kuruluşu ve yapısı hakkında bilgi verdiği Sağlık Bilimleri Üniversitesinin, sağlık temalı kurulan ilk devlet üniversitesi olduğunu hatırlattı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık hizmetlerine yönelik ihtiyacı karşılamak için üniversiteleri bünyesinde Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü bulunduğunu belirten Erdöl, "Bu enstitümüz bünyesinde Türkiye'nin ilk ve tek Tıbbi Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Laboratuvarı faaliyet gösteriyor ve bunu çok daha modern hale getiriyoruz." dedi.

Erdöl, Türkiye'nin hava ve uzay hekimliği konusundaki Eskişehir'de bulunan tek laboratuvarını şu an Hava Kuvvetleri ile ortak kullandıklarını dile getirerek, "İlk sivil Hava ve Uzay Hekimliği Fizyolojik Eğitim Merkezini Gülhane'de yakın zamanda açacağız." bilgisini paylaştı.

SBÜ'nün 2'si yurt dışında, 9'u yurt içinde olmak üzere 11 tıp fakültesi bulunduğunu söyleyen Erdöl, bu sayede öğrencilerin farklı yerlerde staj yapma imkanı bulduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, akademik yılın hayırlara vesile olmasını diledi.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel, farklı üniversitelerin tıp fakültelerinden hekimlerin şehir hastanesi bünyesinde hizmet verdiğine dikkati çekti.

Surel, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 2021-2022 akademik yılının hayırlı olmasını dileyerek katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından akademisyenler cübbelerini giydi.

Törene, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektör yardımcıları ile akademisyenler katıldı.