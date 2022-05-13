Sdd'den Kaftancıoğlu'na Destek: "Biz Sosyal Demokratlar Umudu Örgütleyerek Mücadeleye Devam Edeceğiz" - Son Dakika

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili kararına tepki göstererek, "Düşünce özgürlüğü ve ifade özgürlüğü, demokrasinin en temel koşuludur. Bunlar olmazsa, o ülkede demokrasiden bahsedilemez. Biz sosyal demokratlar, bu antidemokratik anlayışa ve tek adam rejimine karşı, korkmadan, yılmadan, umudu örgütleyerek mücadeleye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkümiyet kararlarını onamasına tepki gösterdi. SDD'nin Kaftancıoğlu'na destek için yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"BU KARAR HUKUKİ DEĞİL TAMAMEN SİYASİDİR"

"Demokrasi mücadelemiz, umuda yolculuğumuz sürecek! Kamuoyunun bildiği gibi dün Yargıtay CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararı onadı ve siyaset yasağı getirdi. Bu karar hukuki değil tamamen siyasidir. Laik, demokratik ve hukuk devleti olması gereken Türkiye'nin geldiği nokta açısından düşündürücüdür. Alınan bu siyasi karar, AKP iktidarının ve tek adam rejiminin önümüzdeki süreçte neler yapabileceği açısından ibret vericidir.

"BİZ SOSYAL DEMOKRATLAR, UMUDU ÖRGÜTLEYEREK MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Düşünce özgürlüğü ve ifade özgürlüğü, demokrasinin en temel koşuludur. Bunlar olmazsa, o ülkede demokrasiden bahsedilemez. Biz sosyal demokratlar, bu antidemokratik anlayışa ve tek adam rejimine karşı, korkmadan, yılmadan, umudu örgütleyerek mücadeleye devam edeceğiz.

2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında yapılacak seçimler, ülkemiz için demokrasi güneşinin yeniden doğacağı bir seçim olacaktır. Sosyal Demokrasi Derneği olarak tüm halkımızı; eşitlik, adalet, kardeşlik, barış ve dayanışma duygularıyla birlikte olmaya çağırıyoruz."