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Sea To Sky Enduro Yarışları

9 dakika önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın son gününde dağ etabında dereceye giren sporcular belli oldu.

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Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın son gününde dağ etabında dereceye giren sporcular belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen yarışların dördüncü gün startı, dağ etabında verildi.

Yarışların "en zor etabı"nda, sporcuların Çamyuva sahilindeki başlangıç noktasından Kesmeboğazı, Ovacık, Yayla Kuzdere, Belen Yaylası, Çukur Yayla gibi zorlu ormanlık alanların geçilmesinin ardından Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesine ulaşabilmek için verdiği mücadele sürüyor.

İlçede 28 ülkeden 260 sporcunun mücadele ettiği 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın dağ etabında ilk üçe giren sporcular ise şöyle sıralandı:

1- Mario Roman (İspanya)

2- Wade Young (Güney Afrika)

3- Graham Jarvis (İngiltere)

Organizasyondaki genel klasman sıralaması dağ etabının tamamlanmasının ardından belli olacak.

Türkiye, Antalya, Kemer, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:40 Kaynak: AA
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