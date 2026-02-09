Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz - Son Dakika
Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz

09.02.2026 10:37
Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) 60. Super Bowl finalinde Seattle Seahawks, New England Patriots'u 29-13 mağlup ederek ikinci kez Lombardi Kupası'nı kazandı. Kenneth Walker III, maçın en değerli oyuncusu seçildi. Devre arası şovunda Bad Bunny'nin performansına Donald Trump'tan, "Bu adamın ne dediğini kimse anlamıyor ve danslar iğrenç; özellikle de ABD genelinden ve dünyanın her yerinden izleyen küçük çocuklar için" şeklinde bir tepki geldi.

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Seattle Seehawks zafere ulaştı.

Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki Levi's Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ve devre arasına 9-0 önde giren Seehawks, etkili savunmasıyla dördüncü çeyreğe kadar sayı şansı vermediği rakibi karşısında skoru 19-0'a getirdi.

70 bin 823 sporseverin statta izlediği maçta rakibini 29-13 yenen Seehawks, 2014'ün ardından tarihinde ikinci kez Lombardi Kupası'nı müzesine götürürken, New England Patriots'tan 2015'te kaybettiği finalin rövanşını aldı.

Seehawks'ın koşucusu (running back) Kenneth Walker III, 60. Super Bowl'un en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 6 kezle Super Bowl'u en çok kazanan iki takımdan biri olan New England Patriots, finalde 6. kez kaybetti.

DEVRE ARASI ŞOVUNA TEPKİ

Karşılaşmanın devre arasında Grammy ödüllü 31 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny'nin İspanyolca performansına ABD Başkanı Donald Trump tepki gösterdi.

Bad Bunny, Trump'ın sınır dışı politikalarına yönelik sert eleştirileriyle tanınıyor ve 2024 başkanlık yarışında Kamala Harris'e destek verdi.

"DANSLAR İĞRENÇ"

Trump, devre arası şovu sona erdikten sonra sosyal medya hesabından, "Super Bowl devre arası şovu tam anlamıyla berbat, şimdiye kadarkilerin en kötülerinden biri. Hiçbir anlam ifade etmiyor, Amerika'nın görkemine bir hakaret niteliğinde ve bizim başarı, yaratıcılık veya mükemmellik standartlarımızı temsil etmiyor. Bu adamın ne dediğini kimse anlamıyor ve danslar iğrenç; özellikle de ABD genelinden ve dünyanın her yerinden izleyen küçük çocuklar için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

