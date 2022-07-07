Şebeke liderinin aracında arama yapıldı - Son Dakika
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Şebeke liderinin aracında arama yapıldı

07.07.2022 11:21

Şebeke liderinin aracında arama yapıldı Aydın'ın Karacasu ilçesinde şantaj ve tehdit ile küçük yaştaki çocuk ve gençleri uyuşturucuya alıştırıp fuhuş tuzağına sürükleyen şebekeye yönelik operasyonda 5 kişi tutuklanırken, şebeke lideri A.T.'nin aracında polis tarafından detaylı arama yapıldı.

Şebeke liderinin aracında arama yapıldı

AYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesinde şantaj ve tehdit ile küçük yaştaki çocuk ve gençleri uyuşturucuya alıştırıp fuhuş tuzağına sürükleyen şebekeye yönelik operasyonda 5 kişi tutuklanırken, şebeke lideri A.T.'nin aracında polis tarafından detaylı arama yapıldı.

Karacasu'da küçük yaştaki çocuklara tuzak kurarak uyuşturucuya alıştıran, uygunsuz fotoğraf ve videolarını çekerek şantaj yapan şebekeye yapılan operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Olayla ilgili devam eden soruşturmada, elebaşı A.T.'ye ait otomobilde polis tarafından detaylı arama ve inceleme yapıldı.

Soruşturmanın devamında, Karacasu'da gençleri tuzak kurarak uyuşturucu ve fuhşa sürükleyen şebeke elebaşı A.T.'ye ait 20 ACB 309 plakalı otomobil Kahvederesi Yaylası yolunda ilçe merkezine doğru seyir halinde iken polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekipleri, A.T.'ye ait otomobili kullanan M.A.S.'yi gözaltına alarak, araca el koydu. M.A.S.'nin de tanık olarak karakolda ifadesine başvuran İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, Nazilli'den gelen Olay Yeri İnceleme ekibiyle birlikte aracı baştan aşağıya detaylı inceledi. Olay Yeri İnceleme ekibi, şüpheliye ait araçta saç teli, kıl, doku vs. gibi biyolojik materyaller ararken Karacasu polisi ise silah, uyuşturucu gibi suç teşkil edecek unsurlar konusunda çalışma yaptı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin elde ettiği bulguların ise İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi. Otomobili kullanan M.A.S ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Öte yandan tutuklanan şüphelilerin evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda cep telefonu, flaş bellek, laptop, bilgisayar gibi tüm elektronik cihazlara el konularak incelemeye alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Karacasu'da küçük yaştaki çocukları uyuşturucu ve fuhuş tuzağına düşüren şebeke çökertildi Karacasu'da küçük yaştaki çocukları uyuşturucu ve fuhuş tuzağına düşüren şebeke çökertildi Küçük yaştaki çocukları uyuşturucu ve fuhuş tuzağına düşüren şebeke çökertildi Küçük yaştaki çocukları uyuşturucu ve fuhuş tuzağına düşüren şebeke çökertildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şebeke liderinin aracında arama yapıldı - Son Dakika

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