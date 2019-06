Seçer: "Bütün Mersinlilerin belediye başkanıyım"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, seçimlere CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı olarak katıldığını hatırlatarak, "Ama adaylığımın belediye başkanlığına dönüştüğünün ilan edildiği andan itibaren Anamur'dan Tarsus'a kadar bütün Mersinlilerin belediye başkanıyım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, seçimlere CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı olarak katıldığını hatırlatarak, "Ama adaylığımın belediye başkanlığına dönüştüğünün ilan edildiği andan itibaren Anamur'dan Tarsus'a kadar bütün Mersinlilerin belediye başkanıyım" dedi.



Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca ilçelerde kurulan iftar sofralarının sonuncusunda Çamlıyayla halkı ile bir araya geldi.



Alanı dolduran ilçe halkının yaklaşan Ramazan Bayramını kutlayan Seçer, "Ramazan ayı süresince Büyükşehir Belediyemiz, Mersin merkezde 3 ayrı noktada, ama her gün bir ilçemizde iftar sofrası açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben de vatandaşlarımla her akşam Mersin'in merkez mahallelerinde ya da bugün olduğu gibi ilçelerde yurttaşlarımızla beraber oldum. Benim için bu Ramazan, bundan önceki Ramazanlardan çok büyük anlam ifade ediyor. Bizim finalimiz bu. Son iftar yemeğimiz. Önemli benim için. Finaller en güzel, en anlamlı yerlerde yapılır. Çamlıyayla benim için anlamlı ve güzel bir beldemiz olduğu için Büyükşehir Belediyesi olarak son iftar yemeğimizi burada yapıyoruz. Beraber bir sofrayı paylaşacağız, sohbet edeceğiz" diye konuştu.



"Artık bütün Mersinli hemşehrilerimin belediye başkanıyım"



31 Mart seçimleri sonrası önce Allah'ın izni, sonra da Mersinlilerin desteğini alarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğini kaydeden Seçer, "Her 2 Mersinli seçmen hemşehrimin yaklaşık birinin oyunu alarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Ben o akşam büyükşehir belediye başkanlığım ilan edilene kadar CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayıydım. Ama adaylığımın belediye başkanlığına dönüştüğünün ilan edildiği andan itibaren Anamur'dan Tarsus'a kadar bütün yurttaşlarımın, bütün Mersinli hemşehrilerimin belediye başkanıyım" ifadelerini kullandı.



"Artık insanlar bu memlekette kavga istemiyor"



Mersin halkının kendilerine büyük bir sorumluluk ve önemli bir mesaj verdiklerinin altını çizen Seçer, "Artık Türkiye'nin her yanında insanlar ayrışmak istemiyor. Partisinden, etnik yapısından, bölgesinden dolayı, zengini, fakiri, işsizi, çiftçisi, genci, yaşlısı ayrım görmek istemiyor. Artık insanlar bu memlekette kavga istemiyor. Siyasetçilerin sert üslubundan şikayet ediyor. Artık tartışma istemiyor" şeklinde konuştu.



Hayata geçirilen hizmetlerde ayrım yapılmayacağını vurgulayan Seçer, şöyle devam etti; "Ben CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayıydım, şu anda herkesin belediye başkanıyım. Biz Çamlıyayla halkına, büyükşehir küçükşehir demeden, İsmail Başkan, Vahap Başkan demeden, onun görev alanıymış, benim yetki alanımmış demeden gücümüzün yettiğince iş birliği içerisinde kardeşçe, iyi niyetle, samimiyetle Çamlıyaylalı hemşehrilerimize hizmet etme zorunluluğumuz vardır. Bunun da artık böyle bilinmesi gerekir."



"Bizlere destek veren hiçbir kardeşimizin, sokakta yürüdüğü zaman başı öne eğilmeyecek"



Çamlıyayla'ya her türlü desteği vereceğini ve vatandaşların yaz ile yayla sezonunu konfor ve rahatlık içerisinde geçirmesi için gerekli katkıyı sağlayacağını belirten Seçer, "Çamlıyayla bize küçüklüğümüzde, bebekliğimizde havasıyla, suyuyla, yiyeceğiyle, gıdasıyla hizmet etti. Artık biz de kocaman adam olduk. Bundan sonra Çamlıyayla'ya hizmet etmek bizim de görevimiz olsun. İnşallah çok güzel hizmetler yapacağız. Samimiyet içerisinde yapacağız, bundan emin olun. Bizlere destek veren hiçbir kardeşimiz, yurttaşımız, hemşehrimiz, arkadaşımız, dostumuz, bize destek verdiği için sokakta yürüdüğü zaman başı öne eğilmeyecek. Her zaman dim dik yürüyecek" dedi.



İftar programında Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı da bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından hep birlikte iftarlar yapıldı. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP'li vekil kredi kartı borçları için Meclis'e araştırma önergesi verdi

Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nu ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be ..."

Honaz'da seçimi kazanan CHP'li Yüksel Kepenek, gözyaşlarını tutamadı

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Hedeflediğimiz rakamları tutturacağız