Seçer: "Turizm olacaksa havalimanı olacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seçer: 'Turizm olacaksa havalimanı olacak' - Son Dakika

Seçer: "Turizm olacaksa havalimanı olacak"

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, havaalanının mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Turizm olacaksa havaalanı olacak, ticaret olacaksa havaalanı olacak.

Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, havaalanının mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Turizm olacaksa havaalanı olacak, ticaret olacaksa havaalanı olacak. Mersin'e dünyanın her tarafından çok kısa bir yolla, çok az bir masrafla, zaman yitirmeden insanlar buraya gelecekse mutlaka bir uluslararası havaalanına ihtiyaç var" dedi.


Seçer, bir derneğin galasında yaptığı konuşmada, metroyu hayata geçireceklerini belirterek, "Bu konuda kucağımızda bulduğumuz proje üzerinde önemli değişiklikler yaptık. Olayın daha çağdaş, daha etkin, daha az yatırımla, toplu taşımada Mersin'e nasıl raylı sistemle hizmet getirebiliriz en ince ayrıntısına kadar hesapladık. Önceki gün itibarıyla da ihaleye çıktık. EKAB'a girdik, resmi olarak işlemlerimizi tamamladık. 3 faz halinde raylı sistem düşünüyoruz. Yer altı, yerüstü ve tramvay sistemi. Bu konuyla ilgili geniş açıklama yapacağız" diye konuştu.


Metro için finans kurumlarının Hazine garantisi istediğini ifade ederek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Seçer, "Finansa erişimde sıkıntılar yaşıyoruz. Finans kurumları bizden Hazine garantisi istiyor ya da çok yüksek finans maliyetleri ile bize finans sağlamak istiyor. Burada başta Elvan'ın desteğine ihtiyacımız var. Bu konuyla ilgili gerekirse Cumhurbaşkanı'ndan randevu alıp, Mersin ile ilgili bu konuda bizlere katkı sunması için bizzat belediye başkanı olarak kendisinin yanına gitmek istiyorum. Ben Mersin'e hizmet etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.


"Biz Mersin'i bir başımıza kalkındıramayız"


Metroyu önemsediğini ve ilk fazın da doğu-batı hattında olacağını dile getiren Seçer, "Çamlıbel esnafı için önemli bir yatırım. Eğer Millet Bahçesi yapılıyorsa ki, bunun projesi ihale edildi, bitti, şu anda inşaat başladı. Bizim de belediyemizin bu yatırımı ile eski Mersin'i, yani Çamlıbel'i cazibe merkezi haline getirebiliriz. Yaptığımız anketlerde vatandaşlarımızın en çok sorunlu alanlar olarak gördüğü su, kanalizasyon, yol. Daha çok Batı Mersin'de. Eğer turizmi canlandıracaksak ki, geçtiğimiz günlerde Ankara'ya yapılan ziyaretin temel amacı böyle bir birliktelik oluşturmak. Biz belediye olarak altyapı çalışmalarını süratlendirip, turizm yatırımlarının önünü açma gibi bir katkımız olabilir. Biz Mersin'i bir başımıza kalkındıramayız. Yerel yönetimler olarak görevimizi yaparız. Bunu merkezi yönetimle yaparız, meslek odalarıyla, STK'larla yaparız. Sonuca daha süratli ulaşabiliriz" şeklinde konuştu.


"Turizm olacaksa havalimanı olacak"


Konuşmasında, havaalanının mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Seçer, şöyle devam etti; "Turizm olacaksa havaalanı olacak, ticaret olacaksa havaalanı olacak. Mersin'e dünyanın her tarafından çok kısa bir yolla, çok az bir masrafla, zaman yitirmeden insanlar buraya gelecekse mutlaka bir uluslararası havaalanına ihtiyaç var. Otoyol önemli bir projeksiyon. Umut ediyorum önemli bir mesafe alındı. Taşucu- Alanya sahil yolu çoğunluğu bitti. Çok kısa bir mesafe kaldı. Bunlar önemli yatırımlar. Bunun gibi daha birçok yatırım. Hata yapabiliriz ama asla yanlış yapmayız. Hatadan döneriz, işbirliğine açığız. Hepimiz Mersin ortak paydasında buluşup, Mersin'i kalkındırmak zorundayız. En başarılı da ben olmak zorundayım." - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Türkiye'nin otomobili ile şimdiden 2022'ye hazırız

Son Dakika Haberleri
20:42 AK Parti İl Başkanı Özcan basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
20:40 "Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma ve Boğaz'ın özgürlük projesidir" - Son Dakika
20:40 "İvedilikle, MHK ve TFF'den resmi açıklamayı bekliyoruz" - Son Dakika
20:38 Kastamonu'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika
20:38 İspanya ve Bolivya arasında diplomatik kriz - Son Dakika
20:25 Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Son Dakika
20:04 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 20:45:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Seçer: "Turizm olacaksa havalimanı olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]