Üye Girişi
Sedat Peker'in, Erkam Yıldırım'a yönelik "hakaret" ve "iftira" davası başladı - Son Dakika

Sedat Peker'in, Erkam Yıldırım'a yönelik "hakaret" ve "iftira" davası başladı

18.01.2022 14:10
Sedat Peker'in, Erkam Yıldırım'a yönelik "hakaret" ve "iftira" davası başladı

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik "hakaret" ve "iftira" suçunu işlediği gerekçesiyle 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik "hakaret" ve "iftira" suçunu işlediği gerekçesiyle 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Sedat Peker katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşmada müşteki Erkam Yıldırım'ı ise avukatı temsil etti.

Söz verilen sanık Peker'in avukatı Ersan Barkın, müvekkili hakkında başka dosyalarda yakalama kararı bulunduğunu belirterek, "Bu yakalama kararlarının infazı halinde ya da müvekkilin adil yargılanabileceği düşünerek Türkiye'ye dönmesi halinde kendisinin savunması mahkemenizce alınabilecektir." dedi.

Müvekkilinin 7 ayrı videosu bulunduğunu kaydeden Barkın, bu videolarda birçok kişi hakkında bazı iddialarda bulunduğu halde bu iddiaların değerlendirilmeden müştekinin şikayeti üzerine dava açıldığını söyledi.

Avukat Barkın, dosya kapsamında müvekkilinin beyanlarının kaynağının FETÖ olduğunun belirtildiğini ancak bu örgütle irtibatlı olduğuna dair tüm beyan ve iddiaları reddettiklerini kaydetti.

Müşteki Erkam Yıldırım'ın avukatı Muhammed Gök ise sanık Peker'in Youtube üzerinden paylaştığı 7. videosunda müvekkili Yıldırım hakkında uluslararası uyuşturucu ticareti içerisinde yer aldığı konusunda çok ciddi ithamlarda bulunduğunu belirtti.

Gök, "Sanık bu videoda müvekkilin 2021 yılı Ocak ayında 4 gün, Şubat ayında 4 gün olmak üzere Venezuela'ya gidip burada uyuşturucunun rotasını belirlediğini iddia etmiş ise de müvekkilin Venezuela'ya yaptığı ziyaretin 4-8 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Dostluk Grubu Heyeti'nin Venezuela'ya yaptığı ziyaretle bağlantısı olmayıp, sadece kendi imkanlarıyla kendisi yapmış olup, buradaki tek irtibat aynı uçakla gitmiş olmalarıdır." diye konuştu.

"Müvekkil sosyal medyada ağır hakaretlere maruz kalıp mağdur olmuştur"

Müvekkili Erkam Yıldırım'ın bir iş adamı olduğunu, sürekli yurt dışına seyahatler düzenlediğini anlatan Gök, "Müvekkil, sanığın bu iddiaları nedeniyle 4-5 ay boyunca sosyal medyada ağır şekilde hakaretlere maruz kalıp mağdur olmuştur. Sanık iddialarında müvekkilimin Halil Falyalı isimli kişinin Kıbrıs'taki otellerinde kaldığını, kendisi hakkında bu nedenle birtakım kasetler bulunduğunu yine bu nedenle uyuşturucu ticaretinde kullanıldığını beyan etmişse de müvekkil adı geçen bu kişiyi tanımamakta olup 5 yıldır Kıbrıs'a dahi gitmemiş, yine bu kişinin otellerinde kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

Avukat Gök, müvekkili Yıldırım'ın sanığın iddia ettiği tarihlerde Venezuela'ya gitmediğine dair Türkiye'ye giriş çıkış kayıtlarına ilişkin biletleri soruşturma aşamasında savcılığa sunduklarını ifade ederek, "Müvekkilim iş adamı olarak başka bir ülkeye gitmiş olması suç işlediği anlamına gelmemektedir. Sanığın gerek yayınladığı video gerekse daha sonra atılan tweetler nedeniyle müvekkil kamuoyu nezdinde hakarete maruz kalıp mağdur olduğundan sanıktan şikayetçiyiz." dedi.

Sanık Peker'in FETÖ ile irtibatı olduğuna dair herhangi bir iddia ve beyanları da olmadığını vurgulayan avukat Gök, davaya katılma taleplerinin olduğunu, ayrıca Peker ile uzlaşmak istemediklerini de sözlerine ekledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, suçtan zarar görme ihtimaline karşı müşteki Erkam Yıldırım ve avukatının davaya katılan olarak kabul edilmesine karar verdi.

Sanık Sedat Peker hakkında çıkartılan dava tebligatının yurt dışında bulunduğu gerekçesiyle iade olduğunu kaydeden mahkeme hakimi, UYAP ortamında yapılan kontrollerde Peker hakkında başka dava dosyasında yakalama kararı bulunduğunu belirtti.

Mahkeme hakimi, bu nedenle adresi de tam tespit edilemeyen sanık Peker hakkında savunması alınması amacıyla yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sedat Peker'in, YouTube hesabı üzerinden 23 Mayıs 2021'de yayınladığı bir videodaki konuşmasında, yakın tarihte Kolombiya'da, yüksek miktarlı uyuşturucu maddenin yakalandığından bahsettiği, ayrıca müşteki Erkam Yıldırım ile ilgili de beyanları olduğu anlatıldı.

İddianamede, soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden müşteki Erkam Yıldırım'ın, Sedat Peker'in konuşmasında belirtilen zaman dilimine ait yurt dışı giriş çıkış kayıtlarının temin edildiği bilgisi verildi.

Ayrıca müşteki Yıldırım'ın avukatı tarafından savcılığa sunulan aynı döneme ait uçak biletlerinin de dikkate alındığı vurgulanan iddianamede, yapılan inceleme sonucunda sanık Sedat Peker tarafından belirtilen zaman aralığında müşteki Erkam Yıldırım'ın Venezuela'da bulunmadığının tespit edildiği vurgulandı.

İddianamede, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmaya göre, soruşturmaya konu YouTube hesabının sanık Sedat Peker tarafından kullanıldığı belirtildi.

Adli kayıtlara göre, hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "silahlı yağma" suçlarından soruşturma yürütülürken Peker'in yurt dışına kaçtığı ve halen yakalama kararıyla arandığı aktarılan iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Somut olayda şüpheli Sedat Peker tarafından müşteki Erkam Yıldırım'ın birtakım kişilerle illegal ilişkiler kurup, uluslararası uyuşturucu madde ticaretinin güzergahını belirlediğine dair soyut iddialarda bulunulmuştur. Müştekinin bahse konu suçu işlemek için yurt dışında bulunduğu zaman dilimini de içeren bu kurgunun gerçek dışılığı hem müşteki avukatınca sunulan veriler hem de temin edilen resmi kayıtlarla sabit olduğu anlaşılmıştır. Peker'in beyanlarının, müştekiyi tahkir edici mahiyette olduğu, bu beyanların hiçbir veriye dayanmadığı belirlenmiştir."

İddianamede, sanık Sedat Peker'in müşteki Yıldırım'a yönelik suç ithamı ve tahkir kastı içerir açıklamalarının olgusal temelden yoksun olduğu, bu nedenle eylemin ifade özgürlüğü kapsamında korunmasının mümkün olmayacağı kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, Sedat Peker'in "iftira" ve "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçlarından 1 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

YORUMLAR
500

Sedat Peker, Uyuşturucu, Türkiye, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sedat Peker'in, Erkam Yıldırım'a yönelik 'hakaret' ve 'iftira' davası başladı - Son Dakika


Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:00
Son dakika! Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı Son dakika! Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı         
13:53
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Arızalanan aracını kontrol eden yaşlı adama yoldan geçen otobüs çarptı Arızalanan aracını kontrol eden yaşlı adama yoldan geçen otobüs çarptı         
12:31
UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi         
12:26
Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı         
11:32
Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde         
11:14
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36
AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak         
17:24

Son Dakika Haberleri
14:02 Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik
14:00 Son Dakika! TFF karar verdi, 2021-2022 sezonunda kalan haftalar "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatılacak
13:54 Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar
13:52 Son dakika! Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:42 Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi
13:31 Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı
13:28 HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Siz dolardaki köpüğü değil, kaymağı aldınız
13:22 Bank of America'dan Türkiye raporu: Kur Korumalı Mevduat sürdürülemez
13:09 Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'ya kutsal kitapları referans göstererek destek verdi
13:03 Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 14:16:24. #1.11#
SON DAKİKA: Sedat Peker'in, Erkam Yıldırım'a yönelik "hakaret" ve "iftira" davası başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement