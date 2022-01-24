Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının ardından RTÜK'ten TELE 1'e ağır ceza - Son Dakika

Stefan Kuntz'dan milli futbolcu için olay benzetme! Hak veren de var, yerden yere vuran da

Gazeteci Sedef Kabaş'ın programdaki ifadelerini yayınlayan Tele 1'e 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı. Aynı ihlalin tekrarları halinde kanalın lisansı iptal edilebilecek.

OLAĞANÜSTÜ OLARAK TOPLANDILAR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Başkan Ebubekir Şahin'in çağrısıyla olağanüstü olarak toplandı. Masadaki ilk rapor, Tele 1 ekranındaki son açıklamaları nedeniyle tutuklanan Sedef Kabaş hakkındaydı. RTÜK İzleme Uzmanı raporunu, Anayasa, 6112 sayılı Yasa, Basın Kanunu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uluslararası içtihatlara dayandırdı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARININ AŞILDIĞI VURGULANDI

Yasal metinlerde geçen düşünceyi açıklama ve basın hürriyetinin belirli şartlar altında kullanılmasının zorunlu olduğunun belirtildiği uzman raporunda, bu özgürlüğün "başkalarının haklarının korunması" amacıyla sınırlandırılabileceğine vurgu yapıldı. Raporda evrensel kabul gören "basın, ifade özgürlüğünü kullanırken, görev ve sorumluluklarına uygun davranmak durumundadır." cümlesi dikkat çekti. Yayıncılığın sorumluluk gerektiren bir kamu görevi olduğunun ifade edildiği raporda, Basın Meslek İlkeleri doğrultusunda, yayınlarda kişilerin ve kuruluşların itibar ve saygınlığını ihlal edecek, onları küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilmemesi gerektiği anlatıldı.

"YAYINCILIK SORUMLULUĞU İLE BAĞDAŞMIYOR"

Raporda, Sedef Kabaş hakaret içeren sözleri sarf ederken program sunucusunun da herhangi bir müdahalede bulunmamasının tam tersine yapılan hakaretleri onaylamasının medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan beklenen kamusal yayıncılık sorumluluğu ile bağdaşmadığının altı çizildi. Raporu ayrıntılarıyla inceleyen Üst Kurul, milyonlarca vatandaşın oyuyla seçilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli sözlerin, "toplumda kin ve düşmanlığı tahrik edecek veya toplumda nefret duyguları oluşturacak" mahiyette olduğuna kanaat getirdi.

5 KEZ PROGRAM DURDURMA VE EN ÜSTTEN PARA CEZASI

Yapılan oylama sonucunda 6112 sayılı Yasanın 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ifade edilen "Yayın hizmetleri, kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünü ihlal eden Tele 1'e 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

BİR YAPTIRIM DA UĞUR DÜNDAR'IN SÖZLERİ İÇİN

Tele 1, aynı programın başka bir bölümünde bu kez Uğur Dündar, Merdan Yanardağ, Musavat Dervişoğlu ve Engin Altay'ın sözleri nedeniyle rapora konu oldu.