Seferihisarlılar, kısıtlamaya rağmen yapılmak istenen 'santral' toplantısına tepki gösterdi - Son Dakika

Seferihisarlılar, kısıtlamaya rağmen yapılmak istenen 'santral' toplantısına tepki gösterdi

18.04.2021 19:28
Seferihisarlılar, kısıtlamaya rağmen yapılmak istenen 'santral' toplantısına tepki gösterdi, System.String[]

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve Güneş Enerji Santrali (GES) destekli olarak yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santrali (JES) için 21 Nisan'da 'halkın katılımı toplantısı' düzenlenecek olması tepkilere neden oldu.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve Güneş Enerji Santrali (GES) destekli olarak yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santrali (JES) için 21 Nisan'da 'halkın katılımı toplantısı' düzenlenecek olması tepkilere neden oldu. Köylüler, kısıtlama nedeniyle kahvehanelerde toplantı yapılmasına ve 65 yaş ve üzeri köylülerin katılamayacak olmasına tepki gösterdi.

Seferihisar ilçesinde özel bir şirket tarafından ilçeye 21 kilometre mesafedeki Orhanlı Mahallesi ile Menderes ilçesine 6 kilometre mesafedeki Yeniköy mahalleleri bölgesinde 37,5 MWe Jeotermal Enerji Santrali ve Yardımcı Kaynak (GES + RES) Tesisleri projesi planlandı. Proje kapsamında yılda 280 GWh elektrik üretecek santral için 23 jeotermal kaynak arama (sondaj) çalışması yapılacak.

Seferihisar'a bağlı 1257 nüfuslu kırsal Orhanlı Mahallesi'nde yapılması planlanan jeotermal santral için 21 Nisan Çarşamba günü Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecek. Koronavirüs kısıtlamalarına rağmen  Orhanlı köy kahvesinde yapılacağı duyurulan  toplantı köylülerin tepkisine neden oldu. 'İZMİR'İN ERKENCE ZEYTİN ORMANLARI TEHLİKE ALTINDA' Bölge sakinleri, İzmir Yarımadası'na özgü erkence türü zeytin ormanlarının içerisinde yer alan Orhanlı Köyü'nün JES, RES ve GES Entegre Enerji Santrali nedeniyle tehlike içerisinde olduğunu ifade etti. Köyün içerisinde yer alan Gökçam Mevkii'nde devam eden jeotermal kaynak arama çalışmalarına dava açan Orhanlı köylüleri, henüz bu dava sonuçlanmadan bir başka Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesinin ÇED süreciyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Öte yandan, yapılacak olan toplantıya 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı katılamayacak olmasına tepki gösteren köylüler Vali Yavuz Selim Köşger'e dilekçe göndererek toplantının iptalini talep etti.'ELEKTRİK SANTRALİNİ DE TOPLANTISINI DA İSTEMİYORUZ'

Orhanlı Köyü Kültür Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hasan Tahsin Akçil, "Köyümüz, yediden yetmişe üreterek, kültürünü yaşatarak binlerce yıldır bu vadide var olmaya devam ediyor. Asırlık zeytin ağaçlarımızdan ürettiğimiz zeytinyağımız, temiz havası, suyu, toprağıyla köyümüz Türkiye'nin yaşayan ve göç vermeyen köylerinden biri. Burada hayata geçirilmek istenen JES, RES ve GES Entegre Enerji Santrali yalnızca köy halkımızın sağlığını değil, köyümüzün ürettiği sağlıklı gıdayla beslenen binlerce insanın da hayatını tehdit ediyor. Koronavirüs salgınını adeta fırsat bilerek köyümüzü yok etmeye çalışıyorlar. Jeotermal şirketi tarafından 21 Nisan Çarşamba günü köyümüzde yapılmak istenen Halkın Katılım Toplantısı kesinlikle iptal edilmelidir. Köyümüzün kökü olan yaşlılarımızın katılımını engelleyen, gençlerin ise sağlığını tehlikeye sokan bu toplantının hiçbir geçerliliği olamaz. Hem bu toplantının hem de projelerin iptali için mücadelemizi tüm köy halkıyla birlikte sonuna kadar sürdüreceğiz. JES, RES ve GES Entegre Enerji Santrali'ni de toplantısını da köyümüzde istemiyoruz "dedi.


Seferihisarlılar, kısıtlamaya rağmen yapılmak istenen 'santral' toplantısına tepki gösterdi
Seferihisarlılar, kısıtlamaya rağmen yapılmak istenen 'santral' toplantısına tepki gösterdi
Seferihisarlılar, kısıtlamaya rağmen yapılmak istenen 'santral' toplantısına tepki gösterdi
Seferihisarlılar, kısıtlamaya rağmen yapılmak istenen 'santral' toplantısına tepki gösterdi
Seferihisarlılar, kısıtlamaya rağmen yapılmak istenen 'santral' toplantısına tepki gösterdi
Seferihisarlılar, kısıtlamaya rağmen yapılmak istenen 'santral' toplantısına tepki gösterdi
Seferihisarlılar, kısıtlamaya rağmen yapılmak istenen 'santral' toplantısına tepki gösterdi
Seferihisarlılar, kısıtlamaya rağmen yapılmak istenen 'santral' toplantısına tepki gösterdi
Seferihisarlılar, kısıtlamaya rağmen yapılmak istenen 'santral' toplantısına tepki gösterdi

Jeotermal, Enerji, Nisan, Ges, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Seferihisarlılar, kısıtlamaya rağmen yapılmak istenen 'santral' toplantısına tepki gösterdi - Son Dakika


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