Seferleri yeniden başlayan Doğu Ekspresi Ankara'da - Son Dakika

PANDEMİ nedeniyle geçen yıl 28 Mart'ta durdurulan seferleri dün yeniden başlatılan Doğu Ekspresi, Kars'tan Ankara'ya ulaştı.

Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan, yolculara her mevsim masalsı yolculuk sunulan Doğu Ekspresi treni, seferlerin yeniden başlaması ile dün Kars'tan hareket etti. Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas ve Kayseri güzergahını izleyerek, 1310 kilometre yol kateden tren, Ankara'ya ulaştı. Yaklaşık 25 saat süren yolculuğun ardından treni Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkilileri karşıladı.

TCDD Ankara Bölge Müdürü Sönmez Sefercik, "12 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'dan uğurladığımız Doğu Ekspresi'ni, Kars'tan da 13 Temmuz 2021 tarihinde çıkartarak 14 Temmuz'da Ankara'da buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Takriben 15 ay 12 günlük bir aradan sonra tekrar yolcularımıza hizmet vermekten dolayı çok büyük bir mutluluk duymuş bulunmaktayız. Gördüğümüz kadarıyla yolcularımız bizi özlemişiz; biz de yolcularımızı özlemiştik. Daha evvelki 226 yolcu ile uğurladığımız son trenimizi bugün 216 yolcu ile tekrar karşılama mutluluğu duyuyoruz" dedi.

Bölge Müdürü Sefercik, yolcuların Doğu Ekspresi'ne önem verdiğini belirterek, "Bayram öncesi bu tren seferlerinin konması ülkemiz adına çok olumlu katkı sağladı. Kars bizim için çok önemli bir seyahat şehrimiz. Arada Erzurum, Erzincan ve Sivas gibi çok önemli büyük şehirlerimiz var. Bu şehirlerdeki yolcularımız bu trenimizi özlemle bekleyen yolcularımızdı. Ayrıca o şehirlerimiz hem turizm hem de kültür bakımından çok önemli şehirlerimiz. Yolcu hizmetinde Doğu Ekspresi çok önemli yer tutmaktadır" diye konuştu.