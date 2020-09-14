Şehidin ailesinin evinde hüzün var - Son Dakika

Şehidin ailesinin evinde hüzün var

Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın:

"Savaş halinde bile dokunulmazlığı olan bir yardım kuruluşuyuz"

DÜZCE – Suriye'nin El-Bab bölgesinde yardım faaliyetlerinde bulunan Kızılay aracına yapılan saldırıda şehit düşen Düzceli Mehmet Arif Kıdıman'ın baba ocağına ocağına acılı haber ulaştırıldı.

Türkiye'nin Fırat Kalkanı harekatı ile teröristlerden temizlediği Suriye'nin El-Bab bölgesinde yardım faaliyetleri çalışmalarını yürüten Kızılay ekibine sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit olan 40 yaşındaki Mehmet Arif Kıdıman'ın şehadet haberi, Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde yaşayan ailesine ulaştı. Merhum gazeteci Mehmet Kıdıman'ın oğlu olan Arif Kıdıman'ın baba ocağına gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya ve Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın beraberindeki yetkililer şehadet haberini anne Emine Kıdıman'a verdi. Şehadet haberi sonrasında şehidin evi ve evinin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı.

"Savaş halinde bile dokunulmazlığı olan bir yardım kuruluşuyuz"

Kalleş bir saldırı sonucu Kıdıman'ın şehit düştüğünü belirten Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, "Edindiğimiz bilgilere göre Suriye'nin El-Bab bölgesinde Sevgi mağazalarında Kızılayımızın görevli personelimiz, kardeşimiz bugün iki araç dışında çapraz ateşe tutulmak sureti ile üzerinde tavanın ve ön tarafında Kızılay amblemi bulunan araca silahlı saldırı gerçekleşti. El-Bab bölgesinde ki bu saldırıda bir Kızılay personelimiz hafif yaralandı bir personelimiz yara almadan kurtuldu. Ama Arif kardeşimizi maalesef kaybettik. Hepimizin milletimizin başı sağ olsun. Bununla ilgili her taraftan kınama mesajları geliyor. Bunu lanetliyoruz. Her şeyden önce bir terör saldırısı ve en masum insanlara yardım ulaştırmaya çalışan bir yardım kuruluşundan bahsediyoruz. Uluslar arası bir yardım kuruluşu ve savaş halinde bile dokunulmazlığı olan uluslar arası sözleşmelere göre dokunulmazlığı bulunan bir kurum. Bu kurumun aracı. Hem önünde hem yan taraflarında hem de üst tarafında çok açık ve net bir şekilde sadece yardım amacı ile buraya gitmiş yardım etmek için mücadele eden çırpınan insanlara bu şekilde haince bir saldırı kalleşçe bir saldırıyı gördük. Allah böyle acıları bize bir daha yaşatmasın" dedi.