Şehir Tiyatrolarının "Afiş Oyuna Davettir" sergisi açıldı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 108 yıllık tarihinde kapalı gişe oynayan, tiyatro tarihine adını yazdıran oyunlarının afişleri, "Afiş, Oyuna Davettir" sergisinde ziyarete açıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'ndeki sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Şehir Tiyatrolarının kendi başına bir marka olduğunu belirterek, "Kendi birikimi ve kültürü var. Ben bu afişlere baktığımda Şehir Tiyatrolarının tarihini görüyorum. Şehir Tiyatroları attığı her adımla İstanbul'un, hatta Türkiye'nin sanat hayatına katkı sağlamış, öncü olmuş bir kurumdur. Yetiştirdikleriyle, sahneye koydukları oyunlarla öncü olmuş ve olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever de afişlerin, kurumların hafızasını oluşturduğuna, sergiyle Şehir Tiyatrolarının tarihine kısa bir yolculuk yapıldığına işaret etti.

Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü ile oyuncular Can Başak ve Emrah Özertem'in de katıldığı sergi, 8 Nisan Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Şehir Tiyatroları afişleri yıl içinde İstanbul'un farklı noktalarında sergilenmeye devam edecek.