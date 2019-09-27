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Şehit Ailelerinden aşure hayrı

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesindeki şehit aileleri, Muharrem Ayı dolayısıyla, tüm şehitler anısına aşure hayrı yaptı.

Şehit Ailelerinden aşure hayrı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesindeki şehit aileleri, Muharrem Ayı dolayısıyla, tüm şehitler anısına aşure hayrı yaptı.


Abdullah Varol Başkanlığı'ndaki Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Şubesi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla Hamidiye Camisi önünde Cuma namazı çıkışı aşure hayrı gerçekleştirdi.


İlçe Müftüsü Adem Karakelebek tarafından yapılan duanın ardından vatandaşlara tüm şehitler anısına aşure ikramında bulunuldu.


Şehit aileleri olarak geleneksel aşure hayrını gerçekleştirdiklerini belirten Dernek Başkanı Varol, etkinliğe katılan tüm herkese teşekkür etti. Varol, "Bu vesileyle bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun" dedi.


Aşure hayrına başta Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam olmak üzere Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Onur Yiğitoğlu, Müftü Adem Karakelebek, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, CHP İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, oda ve dernek başkanları, kurum müdürleri, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Muharrem Ayı, Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:06 Kaynak: İHA
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