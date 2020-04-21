Şehit ailesi özel izin ile oğullarının mezarını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Genel Şehit ailesi özel izin ile oğullarının mezarını ziyaret etti - Son Dakika

Şehit ailesi özel izin ile oğullarının mezarını ziyaret etti

6 saat önce

Şehit ailesi özel izin ile oğullarının mezarını ziyaret etti Sivas'ta Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan şehit ailesi, valilikten aldıkları özel izinle şehit oğullarının mezarını ziyaret etti Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan şehit ailesi,...

Şehit ailesi özel izin ile oğullarının mezarını ziyaret etti

Sivas'ta Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan şehit ailesi, valilikten aldıkları özel izinle şehit oğullarının mezarını ziyaret etti

SİVAS - Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan şehit ailesi, valilikten aldıkları özel izinle şehit oğullarının mezarını ziyaret etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 62 yaşındaki şehit annesi Neşe Pürlü ile 67 yaşındaki şehit babası Fevzi Pürlü, 2011 yılında Ankara'da helikopter kazasında şehit olan oğulları Kara Pilot Üsteğmen Şükrü Pürlü'nün mezarını ziyaret etmek istedi. Özlem duydukları oğullarının Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde bulunan mezarına gitmek isteyen şehit ailesi Sivas Valiliğinden izin talep etti. İzin verilen şehit ailesi Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından otomobille evlerinden alınarak Garnizon Şehitliğini götürüldü.Burada çocuklarının mezarını ziyaret eden anne ve baba dua ederek elleriyle oğullarının mezar taşını temizledi. Duygulandıkları görülen şehit anne ve babası bu imkanı tanıyan yetkililere teşekkür etti.

"Nefesimin yarısı orada yarısı dışarıda"

İki aydır oğlunun mezarını ziyaret edemediğini söyleyen Anne Neşe Pürlü, "2 aydır gelemiyordum. Bugün izin almak için aradık. Sağ olsun Vali beyimiz, Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Harun bey onlar yardımcı oldular. Biz getirdiler. Oğlumuzu ziyaret ettik. Biraz rahatladık. Kimse dışarı çıkmasın biz dışarı çıkmıyoruz. Şehit ailesi olarak içerideyiz. Ne hissedeyim ki. Şehit annesi olarak gurur duyuyorum ama acısı büyük hiç dinmiyor. Nefesimin yarısı orada yarısı dışarıda. İnsan nefes alıyor ya o nefesi alamıyorsun. Yarısı içeride yarısı dışarıda" dedi.

"Acısı unutulacak bir şey değil"

Baba Fevzi Pürlü ise acısının unutulacak bir şey olmadığını ifade ederek, "Gelip ancak ziyaret edebiliyoruz. 65 yaş üstü olduğumuzun için dışarı çıkamıyoruz. Sağ olsun yetkili arkadaşlara telefonla ulaştık onlarda bizi getirdiler. Ziyaretimizi yaptık. Yoğun bir his. Kolay bir şey değil. Acısı unutulacak bir şey değil. Rabbimin verdiği her şeye sabır ederek şükrediyoruz" şeklinde konuştu.

Şehit ailesi özel izin ile oğullarının mezarını ziyaret etti

Ankara, Sivas, Anne, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:46 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DEVA Partisi ilk anketini yaptırdı! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar
Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun? Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü         
18:01
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı         
16:49
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti         
16:02
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti         
15:27
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı         
15:14
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü         
15:12
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş         
14:57
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
14:55
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek         
14:46
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi         
14:45
Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti         
14:39
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı         
14:26
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz         
14:20
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak         
14:11
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 18:24:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit ailesi özel izin ile oğullarının mezarını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]