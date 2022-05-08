Şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabri başında dua etti - Son Dakika
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Şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabri başında dua etti

08.05.2022 14:07
Şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabri başında dua etti

Şehit anneleri, Anneler Günü'nde, Mamak'taki Cebeci Askeri Şehitliği'nde bulunan oğullarının mezarlarını ziyaret etti.

Şehit anneleri, Anneler Günü'nde, Mamak'taki Cebeci Askeri Şehitliği'nde bulunan oğullarının mezarlarını ziyaret etti.

Şehit anneleri, oğullarına duyduğu özlemi, Cebeci Askeri Şehitliği'ne gelerek dindirmeye çalıştı. Şehit anneleri, çocuklarının kabri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Ziyaret sırasında duygulanan şehit anneleri, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016'daki çukur operasyonları sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken şehit düşen Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Ziyaret sırasında şehitlikte bulunan gazilerin kendisinden helallik istemesi üzerine Daşdemir, "Benden yana sizlere hakkım helal olsun, sizler de helal edin. Bu vatan uğruna uzuvlarınızı kaybettiniz. Sizler olmasanız, şehitlerimiz olmasa, ezanımız olmaz, bayrağımız olmaz, vatanımız olmaz. Rabb'im tüm şehitlerimizin şahadetlerini kabul etsin. Selçuk'a gelene kadar çok şehit verdik bu vatan, bayrak için ve ezan dinmesin diye vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan ziyaret

Cebeci Askeri Şehitliği'ne gelen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, çocuklarının kabri başında dua eden şehit annelerini tek tek ziyaret edip ellerini öptü.

Aylar, "Eli öpülesi bu kıymetli annelerimiz, vatanımız bölünmesin diye fidanlarını, evlatlarını, bu ülkeye, bu vatana şehit verdiler. ve her daim 'Vatan sağ olsun.' dediler. Bizler onlar için ne yapsak azdır." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 2018'de şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın annesi Sevim Usta, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Usta, "Haliyle duygularımız bugün çok yoğun, bizleri bugün yalnız bırakmayan şehit yakınları ve gazilerimize de teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabri başında dua etti
Şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabri başında dua etti
Şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabri başında dua etti
Şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabri başında dua etti

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabri başında dua etti - Son Dakika


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