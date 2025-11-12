Şehit İlhan Ongan'ın babası, oğlunun en büyük hayalini gözleri dolarak anlattı - Son Dakika
Şehit İlhan Ongan'ın babası, oğlunun en büyük hayalini gözleri dolarak anlattı

12.11.2025 18:22  Güncelleme: 21:35
Gürcistan-Azerbaycan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın babası Ali Ongan, oğluyla cep telefonuyla son görüşmesini anlattı. "Oğlum, 'Sis var, kalkmıyor uçak. Bekliyoruz.' dedi. Ben de 'Tamam oğlum.' dedim. Bir daha da haber yok ondan sonra. Bir de 'Ben gelince seni ararım.' dedi. Gelmedi oğlum işte, gelemedi" diyen baba Ongan, "Oğlunuzun bir hayali var mıydı?" sorusuna, "Şehit olmaktı" yanıtını verdi.

Gürcistan- Azerbaycan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın babası Ali Ongan, oğluyla cep telefonuyla son görüşmesini anlattı.

Kentteki bir fabrikadan emekli, 23 yaşında bir de kızı bulunan 59 yaşındaki Ali Ongan, oğluyla en son dün sabah cep telefonuyla bir mesajlaşma uygulaması üzerinden konuştuğunu söyledi.

"GELMEDİ OĞLUM İŞTE, GELEMEDİ"

Şehit İlhan Ongan'ın kendisine, " Baba, uçağımız geldi. Kıyafetlerimi giydim." şeklinde mesaj gönderdiğini anlatan Ongan, şunları kaydetti: "Oğlum, 'Sis var, kalkmıyor uçak. Bekliyoruz.' dedi. Ben de 'Tamam oğlum.' dedim. Bir daha da haber yok ondan sonra. Bir de 'Ben gelince seni ararım.' dedi. Gelmedi oğlum işte, gelemedi."

"HAYALİ ŞEHİT OLMAKTI..."

Baba Ongan, "Oğlunuzun bir hayali var mıydı?" sorusuna, "Şehit olmaktı işte. Şehit oldu oğlum. Daha ne olacak? Vatanımız sağ olsun." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

