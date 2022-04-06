Şehit Astsubay Tolga Pehlivan kabri başında anıldı - Son Dakika
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Şehit Astsubay Tolga Pehlivan kabri başında anıldı

06.04.2022 17:03
Şehit Astsubay Tolga Pehlivan kabri başında anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit İstihkam Astsubay Tolga Pehlivan, şehadetinin 4. yılında kabrinin başında dualarla anıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit İstihkam Astsubay Tolga Pehlivan, şehadetinin 4. yılında kabrinin başında dualarla anıldı.

6 Nisan 2018 tarihinde Hakkari'nin Çukurca ilçesi Şentepe Üs Bölgesi yakınlarında bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yola tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Tolga Pehlivan, şehadetinin 4. yılında Bafra Şehitliği'nde kabri başında dualarla yad edildi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Samsun İl Başkan Yardımcısı Asım Kalyoncu ve Bafra İlçe Temsilcisi Selim Cılız hocaların okudukları Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi.

Şehit Astsubay Tolga Pehlivan'ın anma programına Bafra İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, Müdür Yardımcısı Murat Tan, Bafra İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Muzaffer Şahin, MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, Bafra Ülkü Ocakları Başkanı Ceyhan Düzgün, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN

Şehit Astsubay Tolga Pehlivan kabri başında anıldı

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Astsubay, Hisarcık, Bafra, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehit Astsubay Tolga Pehlivan kabri başında anıldı - Son Dakika


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