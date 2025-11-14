Şehit babası MHP\'li başkana sarılıp "Beni Devlet Bahçeli\'ye götürün" dedi

MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut'un ailesinin Muratlı ilçesindeki evine taziye ziyaretinde bulundu.

"BENİ DEVLET BAHÇELİ'YE GÖTÜRÜN"

Taziye ziyaretinde şehidin babası Ünal Aykut, "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün. Ömrüm boyunca bir kez olsun görmek isterim" diyerek gözyaşlarını tutamadı. Duygu dolu anlar yaşanırken Ünal Aykut, İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin'e sarıldı.

"ŞEHİDİMİZİN KIYMETLİ AİLESİ BİZİM BAŞ TACIMIZDIR"

Ziyarette konuşan MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin size çok selamı var. İstediğiniz her an sizi yanına bekliyor. Şehidimizin kıymetli ailesi bizim baş tacımızdır. Ünal amcamızın bu isteğini büyük bir onurla ileteceğiz" dedi.