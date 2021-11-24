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Şehit Binbaşı Mete Yıldırım gözyaşları eşliğinde toprağa verildi - Son Dakika

Şehit Binbaşı Mete Yıldırım gözyaşları eşliğinde toprağa verildi

24.11.2021 19:40

Suriye'nin Tel Abyad kentinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın cenazesi, Ankara'da Elmadağ ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, çocukları ise tabut başında dua etti.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde konuşlu 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Binbaşı Mete Yıldırım, önceki akşam, eğitim sırasında silah kazası sonucu yaralandı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak şehit olan Yıldırım'ın cenazesi, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya getirildi.

Şehit Binbaşı Mete Yıldırım gözyaşlarıyla toprağa verildi

CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehit Mete Yıldırım için Elmadağ ilçesindeki Ulu Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Fatma, eşi Semra, çocukları Egemen ve Azra Yıldırım, ağabeyi astsubay Mustafa Yıldırım ve kuvvet komutanları ile Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve çok sayıda kişi katıldı.

ŞEHİDİN ÇOCUKLARI TABUT BAŞINDA DUA ETTİ

Kalabalığın cami avlusuna sığmaması üzerine cenaze töreni için caminin bulunduğu cadde, araç trafiğine kapatıldı. Ağabey Mustafa Yıldırım, burada taziyeleri kabul etti. Şehidin eşi Semra ile annesi Fatma Yıldırım ve anneannesi Münevver Gürbüz, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin çocukları Egemen ve Azra Yıldırım da tabut başında dua etti.

Şehit Binbaşı Mete Yıldırım gözyaşlarıyla toprağa verildi

BABASI 2 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

Şehidin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Elmadağ Şehitliği'nde toprağa verildi. Öte yandan şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın babasının yaklaşık 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit Yıldırım'ın asıl görev yerinin Denizli olduğu, yaklaşık 1 yıldır geçici görevle Suriye'de bulunduğu belirtildi.

Şehit Binbaşı Mete Yıldırım gözyaşları eşliğinde toprağa verildi
Şehit Binbaşı Mete Yıldırım gözyaşları eşliğinde toprağa verildi
Şehit Binbaşı Mete Yıldırım gözyaşları eşliğinde toprağa verildi
Şehit Binbaşı Mete Yıldırım gözyaşları eşliğinde toprağa verildi
Şehit Binbaşı Mete Yıldırım gözyaşları eşliğinde toprağa verildi
Şehit Binbaşı Mete Yıldırım gözyaşları eşliğinde toprağa verildi
Şehit Binbaşı Mete Yıldırım gözyaşları eşliğinde toprağa verildi

Binbaşı, Piyade, Suriye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit Binbaşı Mete Yıldırım gözyaşları eşliğinde toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Binbaşı Mete Yıldırım gözyaşları eşliğinde toprağa verildi - Son Dakika
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