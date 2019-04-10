Son Dakika Haberleri: Şehit Binbaşının Adının Yaşatıldığı Okula Z-kütüphane

Şehit Binbaşının Adının Yaşatıldığı Okula Z-kütüphane

2 saat önce

Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın Bab'da şehit ettiği Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın isminin verildiği ilkokulda içerisinde internet hizmeti olan, dijital kitap içerikleri ile zenginleştirilmiş "z-kütüphane"nin açılışı yapıldı.

Şehit Binbaşının Adının Yaşatıldığı Okula Z-kütüphane, System.String[]
Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın Bab'da şehit ettiği Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın isminin verildiği ilkokulda içerisinde internet hizmeti olan, dijital kitap içerikleri ile zenginleştirilmiş "z-kütüphane"nin açılışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Şehit Bülent Albayrak İlkokulunda düzelenen törende, çocuklara okuma alışkanlığının erken yaşta kazandırılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Eğitime ne kadar erken başlanırsa o kadar ilerleme sağlanacağına işaret eden Denemeç, "İlkokulda böylesine kütüphanelerle işe başlamak önemli bir adım diye düşünüyorum. Gerçekten güzel konsept, ferah, rahat ortam. İnternet erişimi de var. Önemli olan çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak. Bunun için böyle mekanlar çok önemli." diye konuştu.

"Yeni başladı, sayıları artacak"

Denemeç, "z-kütüphane" uygulamasının yeni başladığını ve sayısını artıracaklarını ifade ederek, "Her okulumuza buna benzer kütüphanelerden kazandırırsak, okuma alışkanlığı anlamında aşama katetmiş oluruz. Çünkü Türkiye'nin en büyük sıkıntısı okuma alışkanlığının olmaması." dedi.

Konuşmanın ardından kütüphanenin açılış kurdelesini kesen Denemeç, daha sonra beraberindekilerle kütüphaneyi gezdi.

Açılışa, Şehit Binbaşı Bülent Albayrak'ın eşi Şerife Albayrak'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç'in eşi Simten Denemeç de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:55 Kaynak: AA
Bülent Albayrak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum Hindistan'da Yarın Başlayacak Seçimin Maliyeti 7 Milyar Doları Bulacak Ekrem İmamoğlu İçin "Mazbata Online" Oyunu Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 15:56:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Binbaşının Adının Yaşatıldığı Okula Z-kütüphane
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]