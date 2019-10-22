Son Dakika Haberleri: Şehit Caner Selimoğlu için tören düzenlendi
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Şehit Caner Selimoğlu için tören düzenlendi

1 saat önce

Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun cenazesi memleketi Kars'a uğurlandı.

Şehit Caner Selimoğlu için tören düzenlendi, System.String[]

Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun cenazesi memleketi Kars'a uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu için askeri tören düzenlendi.

Şehit Selimoğlu'nun Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından dua edildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu ve memleketi Kars'a gönderildi.

Törene, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:58 Kaynak: AA
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