Şehit Er Özgür Çelik, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde bakım faaliyetleri sırasında el bombasının patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik (28) memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Kayseri'ye getirilen şehit Özgür Çelik için, Develi ilçe meydanında Çarşı Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ile birlikte, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, MHP Milletvekilleri İsmail Özdemir, Baki Ersoy, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve vatandaşlar katıldı.

KARDEŞİNİN PARKASINI GİYDİ

Cenaze namazı öncesi baba Mahmut Çelik, 3 çocuğundan biri olan oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek, "Benim hakkım sana helal olsun. Tüm evlatlarım bu vatana feda olsun. Yiğit bir evlattın" dedi. Kardeşinin parkasıyla cenazeye katılan şehidin ablası Zehra Şişman da diğer yakınlarıyla tabuta sarılıp gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Çelik'in cenazesi omuzlarda taşınıp cenaze arabasına konuldu. Şehit Çelik'in cenazesi, Çomaklı mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.