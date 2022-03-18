Şehit hakim ve savcıların isimleri Ankara Batı Adliyesinde yaşatılacak - Son Dakika
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Şehit hakim ve savcıların isimleri Ankara Batı Adliyesinde yaşatılacak

18.03.2022 13:06
Şehit hakim ve savcıların isimleri Ankara Batı Adliyesinde yaşatılacak

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, şehit yargı mensuplarının isimleri Batı Adliyesindeki, Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi, sosyal tesis ve konferans salonuna verildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, şehit yargı mensuplarının isimleri Batı Adliyesindeki, Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi, sosyal tesis ve konferans salonuna verildi.

Başsavcılık, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit düşen hakim ve savcıların adını adliyedeki çeşitli birimlere verdi.

Bu kapsamda, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki terör saldırısında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın adı, konferans salonuna verildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'ın adı, adliyenin sosyal tesislerine verildi.

Tunceli'den görev yeri Ovacık'a giderken meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Hakim Onur Alan'ın adı ise Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi'nde yaşatılacak.

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Cumhuriyet, Ankara, Şehit, Hakim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit hakim ve savcıların isimleri Ankara Batı Adliyesinde yaşatılacak - Son Dakika


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