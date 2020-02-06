Şehit Jandarma Astsubay Karagöz, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Jandarma Astsubay Karagöz, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

Şehit Jandarma Astsubay Karagöz, son yolculuğuna uğurlandı (2)

6 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz, memleketi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz, memleketi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Karagöz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Cengiz Topel Havalimanı'ndan alınarak Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada "helallik" alınması ve dua edilmesinin ardından cenaze, Atalar Camisi'nin yanındaki boş alanda oluşturulan musallaya konuldu. Daha sonra şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve şehit Karagöz'ün öz geçmişi okundu.

Şehidin babası Selahattin ile annesi Havva ve yakınları, gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Sinan Cihan'ın kıldırdığı namazın ardından şehidin naaşı, omuzlara alınarak top arabasına taşındı.

Bu sırada anne Havva Karagöz, "Yavrum, bakışlarına kurban olsun annen. Allah yolunu açık eylesin. Allah seni peygamberlere komşu eylesin, kınalı kuzum." şeklinde şehit oğluna seslendi.

Protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla top arabasının arkasından yürüyerek tekbir getirdi. Vali Hüseyin Aksoy ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da şehit babasına elinden tutarak eşlik etti.

Şehit Fatih Karagöz'ün naaşı, Kartepe Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, milletvekilleri, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Eğitim, Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Jandarma Astsubay Karagöz, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Fatih Karagöz, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu
Şehit annesinin sözleri yürek yaktı: Sen beyaz karlar altında damat mı oldun annem Van'da çığ altında kalıp şehit olan askerimizin babasından yürek burkan sözler: Soğuk üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı Rejim güçleri, TSK gözlem noktasının bulunduğu Serakib ilçesini ele geçirdi

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 02:59:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Jandarma Astsubay Karagöz, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]